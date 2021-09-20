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"Смены себе он не подготовил": Эти выборы для Жириновского последние - политолог
20 сентября 2021, 19:05 • 157 • Политика
Политолог Владимир Корнилов полагает, что прошедшие выборы станут для партии ЛДПР последними. Он пояснил, что популярность партии завязана исключительно на личности Владимира Жириновского, а смены он себе так и не подготовил.
По предварительным данным, на выборах в Госдуму партия ЛДПР набрала около 7,5% голосов. Такой результат, по мнению Владимира Корнилова, партия показала в последний раз. "Да, возможно, это последний результат ЛДПР, который позволит ей пройти в парламент. Я этого не исключаю", - заметил эксперт в беседе с Царьградом.
Он добавил, что Владимир Вольфович не молодеет, а поскольку в партии всё зависит от его личности, то все его ошибки, все его слабости и проблемы так или иначе будут "аукаться" и на результате всей политической силы.
- подчеркнул Корнилов.
Более того, отметил политолог, ещё во время последних президентских выборов было ощущение, что Жириновского надломил провальный результат и что он уже готов сдать позиции.
- полагает эксперт.
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