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"Смены себе он не подготовил": Эти выборы для Жириновского последние - политолог

20 сентября 2021, 19:05  •  157 • Политика
Политолог Владимир Корнилов полагает, что прошедшие выборы станут для партии ЛДПР последними. Он пояснил, что популярность партии завязана исключительно на личности Владимира Жириновского, а смены он себе так и не подготовил.
По предварительным данным, на выборах в Госдуму партия ЛДПР набрала около 7,5% голосов. Такой результат, по мнению Владимира Корнилова, партия показала в последний раз. "Да, возможно, это последний результат ЛДПР, который позволит ей пройти в парламент. Я этого не исключаю", - заметил эксперт в беседе с Царьградом.
Он добавил, что Владимир Вольфович не молодеет, а поскольку в партии всё зависит от его личности, то все его ошибки, все его слабости и проблемы так или иначе будут "аукаться" и на результате всей политической силы.
ЛДПР официально является партией вождистского толка. Это решение их съезда. Это не чьи-то там домыслы. То есть они официально завязаны, исключительно, в основном, во всяком случае, на личности своего партийного вождя Жириновского. Смены себе он не подготовил,
- подчеркнул Корнилов.
Более того, отметил политолог, ещё во время последних президентских выборов было ощущение, что Жириновского надломил провальный результат и что он уже готов сдать позиции.
Но, тем не менее, человек собрался и опять провёл кампанию, которая привела его партию в парламент. Согласитесь, в таком возрасте, в таком положении, в таком состоянии, в период, когда его партию и его обвиняли и с той, и с другой стороны, со стороны власти, и со стороны либеральной оппозиции, работавшей, в том числе, и против него, протянуть партию на третье место - это тоже результат,
- полагает эксперт.

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