"Сменили бы вы методички": В Грузии появилась своя "Оля-Конституция" и села перед полицией

"Сменили бы вы методички. А то просто смех какой то. Пианино ещё не хватает", - шутят пользователи Twitter.

Скриншот: Twitter

Напомним, в столице Грузии спецназ приступил к разгону демонстрантов, оккупировавших центр Тбилиси. Силовики используют щиты, дубинки, водомёты и слезоточивый газ, сообщают грузинские СМИ.

На кадрах с места событий видно, как отряды спецназа медленно выдавливают протестующих с улиц стеной из щитов. При этом митингующих поливают из водомётов. Те кричат, происходит давка.

Протесты в Тбилиси не утихают с 17 ноября. Протестующие требуют роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Участники акции заблокировали все входы и выходы в здание парламента, а также перекрыли прилегающие к нему улицы. Были возведены баррикады из строительного мусора и мешков с песком.