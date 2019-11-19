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"Сменили бы вы методички": В Грузии появилась своя "Оля-Конституция" и села перед полицией

19 ноября 2019, 12:24  •  188 • В мире
Пользователи соцсетей комментируют фотографии, на которых грузинский спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси. На одном фото перед полицией на землю села женщина. "Сменили бы вы методички", - советуют пользователи, сравнивая её с российской "Олей-Конституцией".
"Сменили бы вы методички. А то просто смех какой то. Пианино ещё не хватает", - шутят пользователи Twitter.
Скриншот: Twitter
Напомним, в столице Грузии спецназ приступил к разгону демонстрантов, оккупировавших центр Тбилиси. Силовики используют щиты, дубинки, водомёты и слезоточивый газ, сообщают грузинские СМИ.
На кадрах с места событий видно, как отряды спецназа медленно выдавливают протестующих с улиц стеной из щитов. При этом митингующих поливают из водомётов. Те кричат, происходит давка.
Протесты в Тбилиси не утихают с 17 ноября. Протестующие требуют роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Участники акции заблокировали все входы и выходы в здание парламента, а также перекрыли прилегающие к нему улицы. Были возведены баррикады из строительного мусора и мешков с песком.

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