Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США сделали курдов своими пешками в системе обеспечения террористов - эксперт
"Как бы они к своим гражданам-то применяли бы": Поклонская на простом ...
Путин подписал закон о предустановке российского ПО
Зеленский: без диалога с Путиным решение конфликта в Донбассе будет стоять на ме...
Главная / Политика

"Смени фамилию, предатель!" Русский разведчик разоблачил явки "Правого сектора" и попал под суд - СМИ

02 декабря 2019, 22:09  •  230 • Политика
Русский разведчик рассказал военкору Коцу, как разоблачил явки "Правого сектора" и попал под суд. И судили его не на Украине, а в России, пишут теперь СМИ.
Российский офицер в беседе с военным корреспондентом "Комсомольской правды" Александром Коцем рассказал о своём внедрении в экстремистскую организацию "Правый сектор" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена). Житель Владивостока Алексей Филиппов говорит, что с детства мечтал стать лётчиком-истребителем или спецназовцем. Он получил военное образование, поступив в Тихоокеанское высшее военно-морское училище - пошёл по стопам отца-моряка. Однако в 2010 году был сокращён и перешёл на работу в СОБР.
В СОБРе не понравилось - "было скучно". А когда российские добровольцы поехали в Донбасс - защищать русских от агрессии Киева, стал "изучать вопрос в интернете". Сейчас уже и сам не помнит, как так случилось, но решился стать "кротом" среди укронацистов. Нашёл людей, которые помогли советом, и внедрился в "Правый сектор". В результате сам стал добровольцем, продумав свою личную разведку до мелочей - хотел передавать сведения в Донбасс.
В Сумской области прямо украинским пограничникам заявил: "Я против кремлёвского режима, приехал добровольцем, хочу бить террористов". После долго проходил проверку СБУ и, в конце концов, пережил даже полиграф. Вопросы задавали такие, что даже врать не пришлось. В СБУ считали, что Филиппов приехал выследить и наказать бежавшего из Владивостока бывшего пограничника Илью Богданова. А тот о нём даже не знал.
В результате после успешной передачи целой серии явок "правосеков" Филиппова стали принуждать взять украинское гражданство. А он не захотел. Вернулся в Россию и тут попал под уголовное преследование.
"Оказалось, что меня уже за участие в "Правом секторе" объявили в розыск. Суд по "экстремистской" 282-й статье", - говорит Филиппов, настаивая, что его "развели", призывая согласиться на особый порядок рассмотрения дела. Обещали, что дадут "только штраф". В результате дали 3 года, но и этот приговор сейчас пересматривают. Адвокат добивается, чтобы срок после апелляции составил 1 год и 11 месяцев, и в этом случае Филиппов сразу выйдет на свободу.
К слову, никто в России, в том числе отец Алексея, не знал, что тот стал "кротом" на позициях укронацистов и передавал всю информацию в Донбасс. Только с тремя друзьями из прошлой российской жизни восстановились отношения - "остальные заблокировали".
"А папа тогда сказал: "Смени фамилию, предатель, я тебя знать не хочу". Это и к лучшему было, в СБУ же читали нашу переписку", - добавил Филиппов.
Когда отец всё узнал, только обрадовался. Был счастлив, что сын не предатель.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



230
Источник
Похожие новости
02 декабря 2019, 12:24
"Наплевал на закон и безопасность": Депутата-единоросса из Пензы жёстко наказали за пьяную езду
02 декабря 2019, 16:54
Путин удовлетворен тем, как исполняются его поручения по развитию Вооруженных сил и ОПК
02 декабря 2019, 15:39
"Не было видно рулёжной дорожки": Пилоты Путина признались, чего никогда не допустят
02 декабря 2019, 22:09
Право руля: машинам на Дальнем Востоке дали еще год без ГЛОНАСС
02 декабря 2019, 22:09
Путин подписал закон о предустановке российского ПО
02 декабря 2019, 12:24
"Независимый голос должен обязательно спонсироваться из-за рубежа": Госдеп США высмеяли за слова об иноагентах
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 декабря 2019, 09:09
Россию обвиняют в том, что из Британии спешно вывозят золото
02 декабря 2019, 05:54
В Госдуме ответили на резкое заявление Авакова об отношениях РФ и Украины
02 декабря 2019, 02:39
"Печаль, боль, разочарование": Эксперт сравнил украинские и российские воен...
02 декабря 2019, 09:09
Как "Турецкий поток" снесёт газовые амбиции Украины: Эксперт раскрыл схему ...
02 декабря 2019, 15:39
"В чём дело?!" Сами украинцы возмутились подтасовкой фактов для захвата тер...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 ноября 2019, 14:09
Путин с улыбкой, но жёстко пресёк вопрос по Украине
26 ноября 2019, 03:39
Один из лучших проектов с момента развала Советского Союза
28 ноября 2019, 07:39
Удар в сердце майдана
30 ноября 2019, 05:09
Лукашенко ответили "на хрена" кому нужен союз с Россией (Telegram. Обзор)
01 декабря 2019, 00:39
"Растлил страну": Украинский миллионер рассказал, что может привести Незалежную к гибели
27 ноября 2019, 02:24
"Это будет Нобелевская по физике": В Рунете нашли серьёзный просчёт в газовых планах Украины
28 ноября 2019, 01:09
"Надоели говорящие пиджаки": Правда от Поклонской взбудоражила жителей России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.