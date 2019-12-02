"Смени фамилию, предатель!" Русский разведчик разоблачил явки "Правого сектора" и попал под суд - СМИ

Российский офицер в беседе с военным корреспондентом "Комсомольской правды" Александром Коцем рассказал о своём внедрении в экстремистскую организацию "Правый сектор" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена). Житель Владивостока Алексей Филиппов говорит, что с детства мечтал стать лётчиком-истребителем или спецназовцем. Он получил военное образование, поступив в Тихоокеанское высшее военно-морское училище - пошёл по стопам отца-моряка. Однако в 2010 году был сокращён и перешёл на работу в СОБР.

В СОБРе не понравилось - "было скучно". А когда российские добровольцы поехали в Донбасс - защищать русских от агрессии Киева, стал "изучать вопрос в интернете". Сейчас уже и сам не помнит, как так случилось, но решился стать "кротом" среди укронацистов. Нашёл людей, которые помогли советом, и внедрился в "Правый сектор". В результате сам стал добровольцем, продумав свою личную разведку до мелочей - хотел передавать сведения в Донбасс.

В Сумской области прямо украинским пограничникам заявил: "Я против кремлёвского режима, приехал добровольцем, хочу бить террористов". После долго проходил проверку СБУ и, в конце концов, пережил даже полиграф. Вопросы задавали такие, что даже врать не пришлось. В СБУ считали, что Филиппов приехал выследить и наказать бежавшего из Владивостока бывшего пограничника Илью Богданова. А тот о нём даже не знал.

В результате после успешной передачи целой серии явок "правосеков" Филиппова стали принуждать взять украинское гражданство. А он не захотел. Вернулся в Россию и тут попал под уголовное преследование.

"Оказалось, что меня уже за участие в "Правом секторе" объявили в розыск. Суд по "экстремистской" 282-й статье", - говорит Филиппов, настаивая, что его "развели", призывая согласиться на особый порядок рассмотрения дела. Обещали, что дадут "только штраф". В результате дали 3 года, но и этот приговор сейчас пересматривают. Адвокат добивается, чтобы срок после апелляции составил 1 год и 11 месяцев, и в этом случае Филиппов сразу выйдет на свободу.

К слову, никто в России, в том числе отец Алексея, не знал, что тот стал "кротом" на позициях укронацистов и передавал всю информацию в Донбасс. Только с тремя друзьями из прошлой российской жизни восстановились отношения - "остальные заблокировали".

"А папа тогда сказал: "Смени фамилию, предатель, я тебя знать не хочу". Это и к лучшему было, в СБУ же читали нашу переписку", - добавил Филиппов.

Когда отец всё узнал, только обрадовался. Был счастлив, что сын не предатель.