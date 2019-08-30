"Смелый человек": Поклонская назвала своего кандидата на пост главы Крыма

Поклонская считает, что Аксенов достоин, чтобы его переизбрали на второй срок. Депутат заявила, что полностью его поддерживает.

"Мы прошли вместе сложный период, и я считаю его смелым человеком", - сказала Поклонская в интервью РИА Новости.

Ранее "Единая Россия" предложила президенту России Владимиру Путину кандидатуры на посты глав Ингушетии, Крыма и Кабардино-Балкарии.

Так, от партии был выдвинут Сергей Аксенов. При этом крымский политолог Александр Форманчук оценил его шансы пойти на второй срок как высокие.

Глава Крыма избирается депутатами государственного совета сроком на 5 лет и не может замещать эту должность более двух сроков подряд. Депутаты выбирают среди трех кандидатур, представленных президентом Российской Федерации. Аксенов был избран на пост главы Крыма в октябре 2014 года.