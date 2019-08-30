Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Адвокат Вышинского заявил, что журналист находится на Украине
Россия - Украина: Обмен заключенными под присмотром военных самолетов "спот...
Новый инструмент "торговой войны": Трамп решил взыскать с Китая "...
Зеленский и его партия внесли в Раду 74 законопроекта
Главная / Политика

"Смелый человек": Поклонская назвала своего кандидата на пост главы Крыма

30 августа 2019, 13:24  •  91 • Политика
Депутат Госдумы России Наталья Поклонская высказалась по поводу кандидатуры будущего главы Крыма, подчеркнув, что это смелый человек. По мнению политика, на этом посту должен остаться Сергей Аксенов.
Поклонская считает, что Аксенов достоин, чтобы его переизбрали на второй срок. Депутат заявила, что полностью его поддерживает.
"Мы прошли вместе сложный период, и я считаю его смелым человеком", - сказала Поклонская в интервью РИА Новости.
Ранее "Единая Россия" предложила президенту России Владимиру Путину кандидатуры на посты глав Ингушетии, Крыма и Кабардино-Балкарии.
Так, от партии был выдвинут Сергей Аксенов. При этом крымский политолог Александр Форманчук оценил его шансы пойти на второй срок как высокие.
Глава Крыма избирается депутатами государственного совета сроком на 5 лет и не может замещать эту должность более двух сроков подряд. Депутаты выбирают среди трех кандидатур, представленных президентом Российской Федерации. Аксенов был избран на пост главы Крыма в октябре 2014 года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



91
Источник
Похожие новости
30 августа 2019, 00:24
Ядерные взрывы оправдывают перевооружение: Эксперт о главной проблеме на пути к денуклеаризации
29 августа 2019, 21:09
Нардеп под крики Зеленского "Меньше эсэмэсок" засветила переписку о планах Порошенко устроить путч
29 августа 2019, 14:39
Сенцова готовят на обмен? Обладатель "голливудской звезды" этапирован из колонии в Москву - источник
29 августа 2019, 17:54
ЕКА решило не нарываться на грубость
29 августа 2019, 19:09
Медведев распорядился выплатить €54,6 млн долга России по взносам в Совет Европы
30 августа 2019, 13:24
"Смелый человек": Поклонская назвала своего кандидата на пост главы Крыма
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 августа 2019, 03:39
"Балтийские тигры хоть будут?": Вслед за Лукашенко от визита в Польшу отказ...
30 августа 2019, 03:39
"А Петр Алексеевич все еще среди нас": Экс-президент Украины устроил сканда...
30 августа 2019, 03:39
Срок - до утра пятницы: Южная Осетия ультимативно обратилась к Грузии
30 августа 2019, 09:54
«Забыть позор «Мистралей»: во Франции подняли вопрос возобновления военно-техническог...
30 августа 2019, 06:54
"Покушали - рюмочку выпить, это полезно": Лукашенко перед Болтоном "ун...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 августа 2019, 11:40
Целыми не выйдут! Соловьев и Кедми НАЧИСТОТУ о вечных противостояниях США! Студия потеряла дар речи
26 августа 2019, 01:54
«Обеспечить применение будет проблематично»: как Украина разрабатывает ракеты-носители «Циклон-4»
28 августа 2019, 02:54
"Сложно оставаться незаметной": Переводчица Путина попала в неловкую ситуацию в попытке стать невидимой
25 августа 2019, 19:39
"Сердце кровью обливается": Поддержавший Майдан Горбунов мучается из-за "плохих отношений с Россие
30 августа 2019, 03:39
"Принципиальный вопрос": Ещё одна страна отказала Польше из солидарности с Россией
26 августа 2019, 18:24
Война начнется с мины: что предсказали России и США
29 августа 2019, 01:39
"Провокация с нечеловеческим упорством": Южная Осетия выдвинула Грузии ультиматум по границе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.