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"Смелый человек": Поклонская назвала своего кандидата на пост главы Крыма
30 августа 2019, 13:24 • 91 • Политика
Депутат Госдумы России Наталья Поклонская высказалась по поводу кандидатуры будущего главы Крыма, подчеркнув, что это смелый человек. По мнению политика, на этом посту должен остаться Сергей Аксенов.
Поклонская считает, что Аксенов достоин, чтобы его переизбрали на второй срок. Депутат заявила, что полностью его поддерживает.
"Мы прошли вместе сложный период, и я считаю его смелым человеком", - сказала Поклонская в интервью РИА Новости.
Ранее "Единая Россия" предложила президенту России Владимиру Путину кандидатуры на посты глав Ингушетии, Крыма и Кабардино-Балкарии.
Так, от партии был выдвинут Сергей Аксенов. При этом крымский политолог Александр Форманчук оценил его шансы пойти на второй срок как высокие.
Глава Крыма избирается депутатами государственного совета сроком на 5 лет и не может замещать эту должность более двух сроков подряд. Депутаты выбирают среди трех кандидатур, представленных президентом Российской Федерации. Аксенов был избран на пост главы Крыма в октябре 2014 года.
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