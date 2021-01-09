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"Смелее, смелее!": Это русские брали американский Капитолий - украинцы выдали get in за сенсацию

09 января 2021, 01:30  •  62 • Политика
Украинцы постарались обнаружить в событиях со штурмом Капитолия присутствие русских. Не найдя признаков, они… придумали их. В частности, повторяющуюся фразу "get in" выдали за сенсацию - "Смелее, смелее!"
Желающие во что бы то ни стало найти русских в событиях с захватом Капитолия заявили, что на видео, где запечатлён штурм здания, якобы русские кричат "Смелее!"
Как отмечает Telegram-канал "Расстрельный", на самом деле дважды повторяется фраза "get in", призывающая лезть в окно, которое только что разбили.
При этом авторы отмечают, что оригинал фразы можно услышать, если слушать привычным органом - ухом, а не какими-либо другими органами.
Ранее действующий президент США Дональд Трамп обратился к протестующим с двухминутной речью. Он осудил штурм Капитолия и насилие во время протестов. "Вы заплатите за это", - обратился он к тем, кто применил насилие и нарушил законы Штатов. Глава государства также добавил, что готовится передать власть своему сопернику Джо Байдену.

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