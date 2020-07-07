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"Смехотворные выкрики" не помогут Британии: Депутат Госдумы о новых санкциях против России

07 июля 2020, 10:00  •  25 • Политика
Депутат Госдумы Антон Морозов прокомментировал новые санкции против России, которые ввёл Лондон. Он уверен, что "смехотворные выкрики" и ультиматумы не помогут британцам повлиять на Москву.
Решение британских властей ввести персональные санкции против ряда граждан России смехотворно. Об этом телеканалу "360" заявил депутат Государственной думы Антон Морозов.
Ограничения затронут 25 человек, включая главу СК России Александра Бастрыкина, заместителя генпрокурора Виктора Гриня, сотрудников ФСИН, судей и других должностных лиц. Их Лондон считает причастными к делу о смерти Сергея Магнитского.
По мнению Морозова, действия британцев ни к чему не приведут. Тот же Бастрыкин никогда не поедет в Великобританию и не будет размещать там свои активы.
Россия является самодостаточным государством, для которого подобные ультиматумы неприемлемы. Санкции являются банальной отработкой международной повестки, ибо Лондон в последние годы занимает антироссийскую позицию.
"Подобные выкрики из Лондона никак не могут повлиять на Российскую Федерацию", - поведал он.

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