"Смех с кровавым оскалом": Экс-депутат Рады рассказал, как Зеленский "на Донбассе убивает"

Экс-депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко прокомментировал в интервью Nation News заявление президента страны Владимира Зеленского о его намерении "заразиться коронавирусом".

Украинский лидер тем самым хотел "пропустить болезнь через себя" и показать, что COVID-19 - "это не чума". Об этом Зеленский сказал в комментарии для "Украинской правды".

По мнению Журавко, такое отношение президента Украины к ситуации с коронавирусной инфекцией неуместно, потому что от этой болезни действительно умирают люди.

Зеленский же как будто хочет поиграть со смертельным вирусом и посмеяться над происходящим. В связи с этим бывший депутат сравнил его со злобным "клоуном".

Он над коронавирусом смеётся, над Донбассом смеётся. Это смех с кровавым оскалом. Вот как он на Донбассе убивает, - отметил Журавко.

Он добавил, что со стороны украинского президента это, однако, лишь очередное заявление. "Он не человек слова", и потому вряд ли реализует своё намерение, подытожил экс-депутат.