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"Смех с кровавым оскалом": Экс-депутат Рады рассказал, как Зеленский "на Донбассе убивает"

09 июня 2020, 19:00  •  147 • Политика
Экс-депутат Рады Алексей Журавко рассказал, как Владимир Зеленский "на Донбассе убивает". Он заметил, что президенту свойственно смеяться над ситуацией с коронавирусом и войной, и сравнил его со злобным "клоуном". "Смех с кровавым оскалом", - отметил бывший депутат.
Экс-депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко прокомментировал в интервью Nation News заявление президента страны Владимира Зеленского о его намерении "заразиться коронавирусом".
Украинский лидер тем самым хотел "пропустить болезнь через себя" и показать, что COVID-19 - "это не чума". Об этом Зеленский сказал в комментарии для "Украинской правды".
По мнению Журавко, такое отношение президента Украины к ситуации с коронавирусной инфекцией неуместно, потому что от этой болезни действительно умирают люди.
Зеленский же как будто хочет поиграть со смертельным вирусом и посмеяться над происходящим. В связи с этим бывший депутат сравнил его со злобным "клоуном".
Он над коронавирусом смеётся, над Донбассом смеётся. Это смех с кровавым оскалом. Вот как он на Донбассе убивает, - отметил Журавко.
Он добавил, что со стороны украинского президента это, однако, лишь очередное заявление. "Он не человек слова", и потому вряд ли реализует своё намерение, подытожил экс-депутат.

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