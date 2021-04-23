"Слышно, как соблюдают "Минские": Звуки утреннего Донецка запечатлел военкор

Звуки утреннего Донецка попали в видео военного корреспондента Алексея Акутина. Военкор отметил, что на кадрах "слышно, как ВСУ соблюдают первый пункт Минских соглашений".

В своём Telegram-аккаунте журналист выложил видео, в котором запечатлел, как в 5 утра просыпается столица ДНР. На кадрах виден ещё сонный город, а звуки, которые слышны вдалеке, говоря о том, что украинские боевики, очевидно, уже не спят.

"Пять утра. Где-то в стороне Авдеевской промзоны слышно, как ВСУ соблюдают первый пункт Минских соглашений", - уточнил Акутин.

На данный момент известно, что ВСУ укрепляют позиции на линии фронта. В народных республиках сообщили о прибытии к линии разграничения около 500 бойцов ВСУ, танков, БМП-1 и БМП-2. А в Ясиноватском районе было замечено запрещённое вооружение, передаёт РИА ФАН.

Не исключено, что таким образом Киев решил "отметить" подписание президентом Украины Владимиром Зеленским нового закона. По данному документу, украинское командование теперь может мобилизовать резервистов за сутки.