|
"Слышали про эту выгоду — при бомбёжках Белграда или при Майдане": Гаспарян о "подкате" Гуайдо к России
01 февраля 2019, 11:39 • 221 • Политика
Пользователей в соцсети разозлило заявление самозванца Гуайдо, что якобы его кандидатура будет выгодна для России. "Подкат Гуайдо устарел", - говорят комментаторы. "Слышали про эту выгоду — при бомбёжках Белграда или при Майдане", - отмечает публицист Армен Гаспарян.
"Гуайдо назвал смену власти в Венесуэле выгодной для России. Сколько мы уже раз слышали про выгоду России. При расширении НАТО на Восток, бомбежках Белграда, войне в Сирии, Майдане", - написал в своём Twitter писатель и публицист Армен Гаспарян.
Напомним, ранее сообщалось, что фаворит и ставленник Штатов венесуэльский оппозиционер Гуайдо заговорил о выгоде для России, если наша страна поддержит его кандидатуру. Он намекал на то, что если он свергнет законного президента Николаса Мадуро, то в стране якобы восстановится экономическая стабильность, и тогда Венесуэла сможет отдать долги России.
"Тупой подкат. Кураторы Гуайдо застряли в 90-х", - отмечают комментаторы.
"Все выгодно для России для них, что нам не выгодно", - пишут подписчики.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
221
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 января 2019, 02:24
|
29 января 2019, 02:24
|
25 января 2019, 13:54
|
27 января 2019, 14:39
|
31 января 2019, 09:39
|
26 января 2019, 09:24
|
25 января 2019, 13:54