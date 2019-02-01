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"Слышали про эту выгоду — при бомбёжках Белграда или при Майдане": Гаспарян о "подкате" Гуайдо к России

01 февраля 2019, 11:39  •  221 • Политика
Пользователей в соцсети разозлило заявление самозванца Гуайдо, что якобы его кандидатура будет выгодна для России. "Подкат Гуайдо устарел", - говорят комментаторы. "Слышали про эту выгоду — при бомбёжках Белграда или при Майдане", - отмечает публицист Армен Гаспарян.
"Гуайдо назвал смену власти в Венесуэле выгодной для России. Сколько мы уже раз слышали про выгоду России. При расширении НАТО на Восток, бомбежках Белграда, войне в Сирии, Майдане", - написал в своём Twitter писатель и публицист Армен Гаспарян.
Напомним, ранее сообщалось, что фаворит и ставленник Штатов венесуэльский оппозиционер Гуайдо заговорил о выгоде для России, если наша страна поддержит его кандидатуру. Он намекал на то, что если он свергнет законного президента Николаса Мадуро, то в стране якобы восстановится экономическая стабильность, и тогда Венесуэла сможет отдать долги России.
"Тупой подкат. Кураторы Гуайдо застряли в 90-х", - отмечают комментаторы.
"Все выгодно для России для них, что нам не выгодно", - пишут подписчики.
Гуайдо назвал смену власти в Венесуэле выгодной для России

Сколько мы уже раз слышали про выгоду России. При расширении НАТО на Восток, бомбежках Белграда, войне в Сирии, Майдане...
— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) February 1, 2019

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