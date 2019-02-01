"Слышали про эту выгоду — при бомбёжках Белграда или при Майдане": Гаспарян о "подкате" Гуайдо к России

Пользователей в соцсети разозлило заявление самозванца Гуайдо, что якобы его кандидатура будет выгодна для России. "Подкат Гуайдо устарел", - говорят комментаторы. "Слышали про эту выгоду — при бомбёжках Белграда или при Майдане", - отмечает публицист Армен Гаспарян.

"Гуайдо назвал смену власти в Венесуэле выгодной для России. Сколько мы уже раз слышали про выгоду России. При расширении НАТО на Восток, бомбежках Белграда, войне в Сирии, Майдане", - написал в своём Twitter писатель и публицист Армен Гаспарян.

Напомним, ранее сообщалось, что фаворит и ставленник Штатов венесуэльский оппозиционер Гуайдо заговорил о выгоде для России, если наша страна поддержит его кандидатуру. Он намекал на то, что если он свергнет законного президента Николаса Мадуро, то в стране якобы восстановится экономическая стабильность, и тогда Венесуэла сможет отдать долги России.

"Тупой подкат. Кураторы Гуайдо застряли в 90-х", - отмечают комментаторы.

"Все выгодно для России для них, что нам не выгодно", - пишут подписчики.