"Слышь, басурмане": Чичерина вступилась после недвусмысленной угрозы военкору Пегову

Журналист Семён Пегов находится в Гадруте - на передовой армяно-азербайджанского конфликта. В своём Telegram-канале WarGonzo он опубликовал сообщение о блокировании турецкого спецназа.

После этого авторы Telegram-канала "Девичья башня", который позиционируется как "единственный правдивый канал об Азербайджане", стали недвусмысленно угрожать военкору. Они пишут, что Пегов разместил видео, сделанное на подходах к Гадруту, "но не в Гадруте". И выразили надежду, что он будет уничтожен.

На эту ситуацию отреагировала Юлия Чичерина.

"Слышь, басурмане, если хоть один волосок упадёт с этой рыжей головы, "Циркон" окажется в спальне вашего хана", - написала она в своём Telegram-канале "Юлия Чичерина".

За Пегова вступился и автор Telegram-канала "Русский тарантасъ". Военкор Дмитрий Стешин назвал Пегова своим другом. Он объяснил, что угрозы были опубликованы гражданином Азербайджана, проживающим в Москве, и указал его имя, а Пегова грозят убить только за то, что тот как журналист выполняет свою работу.