|
"Слышь, басурмане": Чичерина вступилась после недвусмысленной угрозы военкору Пегову
11 октября 2020, 16:15 • 186 • Политика
Певица Юлия Чичерина вступилась за военкора Семёна Пегова после поступившей ему недвусмысленной угрозы. "Слышь, басурмане..." - обратилась она к авторам азербайджанского Telegram-канала.
Журналист Семён Пегов находится в Гадруте - на передовой армяно-азербайджанского конфликта. В своём Telegram-канале WarGonzo он опубликовал сообщение о блокировании турецкого спецназа.
После этого авторы Telegram-канала "Девичья башня", который позиционируется как "единственный правдивый канал об Азербайджане", стали недвусмысленно угрожать военкору. Они пишут, что Пегов разместил видео, сделанное на подходах к Гадруту, "но не в Гадруте". И выразили надежду, что он будет уничтожен.
На эту ситуацию отреагировала Юлия Чичерина.
"Слышь, басурмане, если хоть один волосок упадёт с этой рыжей головы, "Циркон" окажется в спальне вашего хана", - написала она в своём Telegram-канале "Юлия Чичерина".
За Пегова вступился и автор Telegram-канала "Русский тарантасъ". Военкор Дмитрий Стешин назвал Пегова своим другом. Он объяснил, что угрозы были опубликованы гражданином Азербайджана, проживающим в Москве, и указал его имя, а Пегова грозят убить только за то, что тот как журналист выполняет свою работу.
186
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 октября 2020, 09:15
|
06 октября 2020, 03:20
|
08 октября 2020, 14:00
|
07 октября 2020, 00:25
|
06 октября 2020, 01:30
|
10 октября 2020, 17:20
|
04 октября 2020, 17:25