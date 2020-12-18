"Слёзы не лил, но...": Глава МИД Украины рассказал, как его обидел Лавров

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как его обидел Лавров. Дипломат обнаружил, что его российский коллега перестал брать трубку. "Слёзы не лил, но мне обидно", - признался чиновник.По словам Кулебы, он хотел обсудить с министром иностранных дел России обострение ситуации в Донбассе, однако не смог дозвониться. Сергей Лавров попросту не захотел общаться с коллегой.Никакого желания у Сергея Викторовича выходить на контакт мы не видим - ни в "нормандском формате", ни в двустороннем. Поэтому, когда он не ответил на мой звонок, я, конечно, не расстроился, слёзы не лил, но мне обидно, - отметил глава украинской дипломатии, выступая в эфире радио "Новое время".Он тут же заявил, что не является антироссийским политиком, но при этом он на 100% проукраинский. Кулеба подчеркнул, что, будучи министром иностранных дел, он не может себе позволить быть настроенным против какой-то страны. Его работа - поддерживать отношения со всеми партнёрами Украины.Отметим, что молчание Лаврова может быть следствием того, что Россия полностью утратила надежду на способность и желание Киева решать проблему Донбасса. Несколько лет назад президент РФ Владимир Путин точно так же прекратил все контакты с экс-президентом Украины Петром Порошенко, когда понял, что украинский лидер не демонстрирует никаких признаков договороспособности.Добавим, что Москва в последнее время усилила давление на Киев, который вот уже почти шесть лет игнорирует Минские соглашения. Российские власти отказались проводить встречу "Нормандской четвёрки", пока Украина не выполнит хотя бы часть взятых на себя обязательств. Кроме того, на днях Москва распространила санкции, под которые попали почти тысяча украинских политиков. Примечательно, что если раньше российские санкции затрагивали только самых антироссийских чиновников и депутатов из числа сторонников Порошенко, то теперь под ограничения попали и депутаты "Слуги народа" - партии, от которой президент Украины Владимир Зеленский баллотировался на выборах. Многие эксперты трактовали это как окончательную потерю доверия к Зеленскому.