"Служу России!": Мишустин вручил Лаврову медаль Столыпина. Министр в ответ был краток

Во время утреннего совещания с членами правительства премьер-министр Михаил Мишустин вручил главе МИД России Сергею Лаврову медаль Столыпина.

Как отметил глава правительства, это награда к юбилею министра.

"Вы - гордость не только российской дипломатии, но и всей России", - подчеркнул при этом Мишустин.

Премьер также отметил, что гордится работой "с таким профессионалом, каким вы являетесь, которого знает и уважает весь мир".

Сам Лавров отреагировал на вручение медали достаточно сдержанно - улыбкой и кратким: "Служу России!"

Напомним, 21 марта 2020 года министру иностранных дел России Сергею Лаврову исполнилось 70 лет. Внешнеполитическое ведомство России Сергей Лавров возглавляет с 2004 года. Он успел поработать в правительствах Михаила Фрадкова, Виктора Зубкова, Владимира Путина, Дмитрия Медведева и, наконец, продолжает карьеру в команде Михаила Мишустина.