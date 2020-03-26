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"Служу России!": Мишустин вручил Лаврову медаль Столыпина. Министр в ответ был краток

26 марта 2020, 18:35  •  32 • Политика
Премьер-министр Михаил Мишустин вручил главе МИД России Сергею Лаврову медаль Столыпина. Тот в ответ сдержанно улыбнулся и коротко заметил: "Служу России!"
Во время утреннего совещания с членами правительства премьер-министр Михаил Мишустин вручил главе МИД России Сергею Лаврову медаль Столыпина.
Как отметил глава правительства, это награда к юбилею министра.
"Вы - гордость не только российской дипломатии, но и всей России", - подчеркнул при этом Мишустин.
Премьер также отметил, что гордится работой "с таким профессионалом, каким вы являетесь, которого знает и уважает весь мир".
Сам Лавров отреагировал на вручение медали достаточно сдержанно - улыбкой и кратким: "Служу России!"
Напомним, 21 марта 2020 года министру иностранных дел России Сергею Лаврову исполнилось 70 лет. Внешнеполитическое ведомство России Сергей Лавров возглавляет с 2004 года. Он успел поработать в правительствах Михаила Фрадкова, Виктора Зубкова, Владимира Путина, Дмитрия Медведева и, наконец, продолжает карьеру в команде Михаила Мишустина.
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