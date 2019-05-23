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"Служанка при королевской семье": Раскрыта неизвестная сторона "счастливой жизни" Кейт Миддлтон и принца Уильяма
23 мая 2019, 03:54 • 54 • В мире
Красивые фотографии, на которых запечатлены улыбающиеся Кейт и Уильям, наводят на мысль, что пара невероятно счастлива в браке. Однако это "сказка" для публики. На самом деле их взаимоотношения далеки от идеала. Нередко Кейт Миддлтон чувствует себя как "служанка при королевской семье", рассказывает британский журналист и писатель Эндрю Мортон.
Отношения между парой предстают в совершенно неожиданном свете перед читателями книги Мортона под названием "William and Catherine". Сейчас герцогиня Кембриджская и ее супруг – гордые родители принца Джорджа, принцессы Шарлотты и маленького принца Луи.
Их свадьба, которую пара сыграла в 2011 году, была по-королевски эффектной, за церемонией следили в прямом эфире почти два миллиарда человек во всех уголках планеты. Однако мало кто обратил внимание на то, что во время свадьбы Уильям больше общался с гостями, обращая мало внимания на невесту.
По словам журналиста, Уильям с первых дней отношений, когда оба были еще студентами, часто очень пренебрежительно обращался с девушкой, заставляя ее чувствовать себя "служанкой при королевской семье". Принц, обладающий очень непростым и даже жестким характером, просто подавлял будущую герцогиню. По словам друзей по университету, Уильям был часто откровенно груб с Кейт.
Из-за этого между парой еще до свадьбы даже произошел "временный развод", после чего они некоторое время жили отдельно. Но вскоре, желая загладить свою вину перед возлюбленной, принц сделал девушке предложение. При этом в качестве подарка он выбрал обручальное кольцо трагически погибшей матери.
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