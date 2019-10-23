|
"Слушай, Реджеп, какой галстук у тебя будет?": Бывший шеф президентского протокола раскрыл странности встречи Путина и Эрдогана
23 октября 2019, 01:09 • 11 • Политика
Бывший шеф протокола Горбачёва и Ельцина Владимир Шевченко рассказал, что при организации встреч на высшем уровне организаторы переговоров стараются создать обстановку уюта. Впрочем, есть нюансы и по дресс-коду. К примеру, чтобы дамы не были одеты в цвета аналогичной гаммы, стороны заранее договариваются об этом. А вот то, что на нынешней встрече в Сочи у президентов России и Турции журналисты заметили едва ли не идентичные костюмы - в этом нет ничего особенного. Впрочем, указал Шевченко, можно заблаговременно договариваться и об этом - "просто входить в контакты с протоколистами соответствующими и говорить: слушай, Реджеп, какой галстук будет, какого цвета?".
Президенты России и Турции 22 октября встретились в резиденции "Бочаров Ручей" в Сочи. В 16:00 по Москве должна была состояться пресс-конференция лидеров по итогам переговоров. Однако встреча явно затянулась. Зато в СМИ, пока политики ведут переговоры, появилось фото встречи, где Владимир Путин и Реджеп Эрдоган расслабленно беседуют, сидя на диванчиках в небольшой комнатке.
Снимок, где лидеры едва ли не в идентичных по цвету костюмах и галстуках, широко разлетелся по Сети. Бывший шеф протокола Горбачёва и Ельцина Владимир Шевченко в комментарии Царьграду развенчал странности такой похожести наряда двух лидеров.
По его словам, здесь комментировать вообще сложно: тёмный костюм - это тёмный костюм. С женщинами в этом плане посложнее: на встречах такого уровня заблаговременно договариваются, чтобы цвета нарядов не совпадали.
По словам Шевченко, умиротворённость, которую заметили многие журналисты, оценивая фото с переговоров политиков, и должна быть на встрече, проводимой не в протокольных жёстких рамках. Потому и здесь нет ничего удивительного.
"Это всё-таки резиденция отдыха и проведения встреч с главами государств. Вот и всё. Это же не рабочая резиденция", - подчеркнул он.
Бывший шеф протокола Горбачёва и Ельцина также добавил, что, безусловно, атмосфера на переговорах говорит о многом. Однако в большей степени это достигается не обстановкой, которая создаётся организаторами, а именно сутью беседы.
"Конечно, атмосфера на многое влияет. Когда ты о чём-то начинаешь договариваться и когда тебя что-то устраивает в переговорном процессе. Специально она не создаётся. Самое главное, в данном случае для протоколистов, - создаётся обстановка уюта, чтобы было нормально сидеть, нормально общаться. Это да, этим всегда занимались", - подчеркнул он.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
11
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 октября 2019, 17:09
|
19 октября 2019, 02:39
|
20 октября 2019, 21:09
|
19 октября 2019, 15:54
|
18 октября 2019, 07:24
|
16 октября 2019, 19:39
|
18 октября 2019, 17:09