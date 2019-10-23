"Слушай, Реджеп, какой галстук у тебя будет?": Бывший шеф президентского протокола раскрыл странности встречи Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции 22 октября встретились в резиденции "Бочаров Ручей" в Сочи. В 16:00 по Москве должна была состояться пресс-конференция лидеров по итогам переговоров. Однако встреча явно затянулась. Зато в СМИ, пока политики ведут переговоры, появилось фото встречи, где Владимир Путин и Реджеп Эрдоган расслабленно беседуют, сидя на диванчиках в небольшой комнатке.

Снимок, где лидеры едва ли не в идентичных по цвету костюмах и галстуках, широко разлетелся по Сети. Бывший шеф протокола Горбачёва и Ельцина Владимир Шевченко в комментарии Царьграду развенчал странности такой похожести наряда двух лидеров.

По его словам, здесь комментировать вообще сложно: тёмный костюм - это тёмный костюм. С женщинами в этом плане посложнее: на встречах такого уровня заблаговременно договариваются, чтобы цвета нарядов не совпадали.

"У женщин платья могут быть разные. А тёмный костюм есть тёмный костюм. Он надевает его, и всё. Рубашки совпали. У нас такого не происходило никогда ни с Борисом Николаевичем, ни с Михаилом Сергеевичем. Если такое появляется, надо брать на заметку, чтобы не быть, как говорится, из пионерлагеря. Можно, к примеру, просто входить в контакты с протоколистами соответствующими и говорить: слушай, Реджеп, какой галстук будет, какого цвета? И всё, и разговор на этом закончится", - объяснил он.

По словам Шевченко, умиротворённость, которую заметили многие журналисты, оценивая фото с переговоров политиков, и должна быть на встрече, проводимой не в протокольных жёстких рамках. Потому и здесь нет ничего удивительного.

"Это всё-таки резиденция отдыха и проведения встреч с главами государств. Вот и всё. Это же не рабочая резиденция", - подчеркнул он.

Бывший шеф протокола Горбачёва и Ельцина также добавил, что, безусловно, атмосфера на переговорах говорит о многом. Однако в большей степени это достигается не обстановкой, которая создаётся организаторами, а именно сутью беседы.

"Конечно, атмосфера на многое влияет. Когда ты о чём-то начинаешь договариваться и когда тебя что-то устраивает в переговорном процессе. Специально она не создаётся. Самое главное, в данном случае для протоколистов, - создаётся обстановка уюта, чтобы было нормально сидеть, нормально общаться. Это да, этим всегда занимались", - подчеркнул он.