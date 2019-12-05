"Слуги народа" Зеленского устроили в Раде "гражданскую войну" из-за женщины

В Верховной раде снова произошло побоище между депутатами. На этот раз разборки на кулаках устроили члены партии "Слуга народа" Владимира Зеленского. Подробности сообщают украинские СМИ.

Драка произошла между депутатами Максимом Бужанским и Гео Леросом. Утверждается, что "гражданская война" между членами одной партии вспыхнула из-за женщины. По информации "РБК-Украина", во внутреннем чате "слуг народа" Гео Лерос якобы оскорбил бывшую представительницу правительства в парламенте Ирину Верещук, а Владимир Бужанский за неё вступился, пишет телеканал "360".

Побоище случилось на задних рядах. Председателю парламента Дмитрию Разумкову пришлось несколько раз прикрикнуть на дерущихся коллег, прежде чем те успокоились.

"Пожалуйста, сядьте по своим местам. Прямо как в детском саду. Ну взрослые же люди", - сказал он с трибуны.

Напомним, что драки в Верховной раде происходят регулярно, однако обычно между депутатами от разных партий. Поводом может стать что угодно, от плаката на трибуне до неудачно сказанного слова.