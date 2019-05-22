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"Слуга народа" в действии": В Сети отреагировали на предложение провести референдум о формате переговоров с Россией
22 мая 2019, 14:54 • 60 • В мире
Вопрос о формате переговоров с Россией новый президент Украины Зеленский решил вынести на всенародное обсуждение. "Слуга народа" в действии", - отреагировали пользователи Сети.
Планы Зеленского озвучил не сам украинский лидер, а глава его администрации Андрей Богдан, по словам которого "решение должен принять и народ Украины, а не только депутаты".
В своем микроблоге в Twitter публицист и политолог Армен Гаспарян прокомментировал это решение Владимира Зеленского.
"Демонстрируется прекрасное знание реалий собственной страны. На Украине не действует ни один из законов о референдумах. Два прошлых (приняты в 1991 и 2012 годах) отменены", - написал он.
"Слуга народа" в действии", - добавил один из подписчиков политолога. "Зеленский должен объявить референдум по следующему отпуску - или в Турции, или в Крыму", - предложил другой.
"Это же шаг назад, к площадной демократии. Следующий шаг - отмена выборов?" – поинтересовался третий.
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