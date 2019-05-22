"Слуга народа" в действии": В Сети отреагировали на предложение провести референдум о формате переговоров с Россией

Планы Зеленского озвучил не сам украинский лидер, а глава его администрации Андрей Богдан, по словам которого "решение должен принять и народ Украины, а не только депутаты".

В своем микроблоге в Twitter публицист и политолог Армен Гаспарян прокомментировал это решение Владимира Зеленского.

"Демонстрируется прекрасное знание реалий собственной страны. На Украине не действует ни один из законов о референдумах. Два прошлых (приняты в 1991 и 2012 годах) отменены", - написал он.

"Слуга народа" в действии", - добавил один из подписчиков политолога. "Зеленский должен объявить референдум по следующему отпуску - или в Турции, или в Крыму", - предложил другой.

"Это же шаг назад, к площадной демократии. Следующий шаг - отмена выборов?" – поинтересовался третий.

Зеленский намерен вынести на референдум вопрос о формате переговоров с Россией.



Демонстрируется прекрасное знание реалий собственной страны. На Украине не действует ни один из законов о референдумах. Два прошлых (приняты в 1991 и 2012 годах) отменены. — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 22 мая 2019 г.

Ну ок. Все дела, демократия, слуга народа в действии и т.п. Провели референдум.... А Россия говорит, дескать, мы в таком формате работать не хотим по таким-то причинам.... И что дальше? — Александр (@1Bm8BkQlLaZxlaV) 22 мая 2019 г.

Зеленский должен объявить референдум по следующему отпуску - или в Турции, или в Крыму..... Но должен, ибо если сам не может отвечать за корочки президента, то и в туалет может ходить, как Рада разрешит :) #Мнение — Андрей (@AndreiShiln) 22 мая 2019 г.

Популист чистой воды. Запорожская сечь вернулась... Он не помнит, чем все закончилось? — ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ (@dmitryaves) 22 мая 2019 г.

Это же шаг назад, к площадной демократии. Следующий шаг - отмена выборов? — Андрей Валерич (@AndreyValerich) 22 мая 2019 г.