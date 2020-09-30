"Слуга народа" предложил украинцам поиграть с названием России: "Какое унижение?"

На Украине предлагают переименовать Россию. По мнению депутата Верховной Рады Никиты Потураева, если украинцы называют Германию Неметчиной, а французы ту же Германию Аллеманией, то нет ничего дурного, если поиграть с названием Российской Федерации.

Он указал, что немцы же не обижаются на то, что название их страны произносят в разных странах по-разному.

Для России он подобрал слово Московия. "Каждая нация сама решает, как называть соседей", - заявил парламентарий.

На восклицание ведущей телеканала, в эфире которого шло непосредственно обсуждение, что это унизительно, Потураев парировал. По его словам, Московия - это не унизительное название.

"Какое унижение, если они только при Петре I начали называться "Российская империя"? А до этого они назывались Московское царство или Московия <…> и не обижались", - заявил Потураев, сославшись на некие "документы".

В действительности в отношении России не употреблялось название "Московское царство", передаёт РИА Новости. С конца XV века и до середины XVI использовалось название "Русское государство". Московией страну называли только в некоторых западных источниках наряду с обозначением Россия.