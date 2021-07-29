Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вакцина от ковида не работает: Тестировавшие препарат в России обратились к Пути...
"Общество готовят к войне с Россией": Британцев возмутило отношение к ...
Днепр - наш: Белоруссия может положить конец водной блокаде Крыма
"Просто безумие!": Шутка Зеленского об Украине стала реальностью
Главная / Политика

"Слуга народа" нелепо отреклась от слов о встрече Зеленского с Байденом

29 июля 2021, 20:25  •  254 • Политика
Представитель партии "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что её коллега Давид Арахамия погорячился, сказав, что встреча Владимира Зеленского с Джозефом Байденом пройдёт "на повышенных тонах".
Накануне Арахамия заявил, что непубличная часть встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского будет проходить на повышенных тонах после подписания соглашения США и Германии по "Северному потоку - 2".
Кравчук отметила, что Арахамия, в силу того, что он "горячий парень", не совсем верно выразил позицию партии. Его слова следует расценивать как возможность разговора "равноправных партнёров". Об этом представитель "Слуги народа" заявила в эфире канала "Украина 24".
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джозефом Байденом должна состояться в Вашингтоне 30 июля. Одной из тем встречи должен стать газопровод "Северный поток - 2", против строительства которого выступает Украина.
Ранее Вашингтон и Берлин пришли к соглашению по вопросу реализации проекта "Северный поток - 2". В совместном заявлении сторон говорится и о мерах поддержки Украины со стороны Германии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






254
Источник
Похожие новости
29 июля 2021, 01:10
После заминки с Россией Судан отказался от важных переговоров
29 июля 2021, 04:50
"Смешно до икоты": У Зеленского "что-то в голове перемкнуло" – Сатановский
29 июля 2021, 12:10
Русский не только Крым: Харьков оказался в центре скандала
29 июля 2021, 01:10
Тихановскую накормили печеньем в Белом доме: "Света счастлива"
29 июля 2021, 04:50
Опасный план Хуснуллина: "Даже в "проклятых 90-х" Россия к себе так не относилась"
29 июля 2021, 06:40
"Дело - труба!": Минфину США выдвинули условие из-за "Северного потока - 2"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 июля 2021, 06:45
На Украине ужаснулись, в России подвели итог: юные «Гитлеровцы» стали известны за пределами страны
28 июля 2021, 02:15
"Общество готовят к войне с Россией": Британцев возмутило отношение к русским на Олимпиаде
23 июля 2021, 01:15
Зеленскому подсказали единственный способ избавиться от "Северного потока - 2"
25 июля 2021, 17:25
"А зачем нам быть в составе России?" Депутат публично говорил о госперевороте
23 июля 2021, 06:45
"Реваншиста" Кулебу осадили в Совфеде: "Видно, не понял"
29 июля 2021, 04:50
"Смешно до икоты": У Зеленского "что-то в голове перемкнуло" – Сатановский
28 июля 2021, 00:25
"Какая адская боль!": Победы России на Олимпиаде не дают покоя США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.