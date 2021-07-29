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"Слуга народа" нелепо отреклась от слов о встрече Зеленского с Байденом
29 июля 2021, 20:25 • 254 • Политика
Представитель партии "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что её коллега Давид Арахамия погорячился, сказав, что встреча Владимира Зеленского с Джозефом Байденом пройдёт "на повышенных тонах".
Накануне Арахамия заявил, что непубличная часть встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского будет проходить на повышенных тонах после подписания соглашения США и Германии по "Северному потоку - 2".
Кравчук отметила, что Арахамия, в силу того, что он "горячий парень", не совсем верно выразил позицию партии. Его слова следует расценивать как возможность разговора "равноправных партнёров". Об этом представитель "Слуги народа" заявила в эфире канала "Украина 24".
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джозефом Байденом должна состояться в Вашингтоне 30 июля. Одной из тем встречи должен стать газопровод "Северный поток - 2", против строительства которого выступает Украина.
Ранее Вашингтон и Берлин пришли к соглашению по вопросу реализации проекта "Северный поток - 2". В совместном заявлении сторон говорится и о мерах поддержки Украины со стороны Германии.
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