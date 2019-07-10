"Случайность": Журналист рассказал об остановке кортежа Путина в Екатеринбурге

По словам Колотовкина, те, кто думает, что общение Владимира Путина с народом было показухой, куда нельзя было попасть, ошибаются – попасть было можно. "Я перешёл дорогу, когда Путин приехал. Перейти разрешили всем желающим. Далее расчехлил ноутбук и работал", - рассказал журналист.

После того как кортеж главы государства поехал, Колотовкин отошел в сторону и был удивлен тем, что автомобили с российским президентом остановились. "Не показуха, случайность. Людей не сгоняли, я про это!" – подчеркивает он.

Напомним, глава российского государства приехал в Екатеринбург, чтобы выступить на саммите GMIS-2019, осмотреть выставку "Иннопром" и посетить Уральский федеральный университет, в котором он пообщался с аспирантами и студентами.