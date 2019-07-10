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"Случайность": Журналист рассказал об остановке кортежа Путина в Екатеринбурге
10 июля 2019, 12:09 • 209 • Политика
Телеведущий Евгений Попов поделился в своем telegram-канале впечатлениями журналиста Ивана Колотовкина от визита президента России Владимира Путина в Екатеринбург. По словам работника СМИ, остановка кортежа российского лидера была не показухой, а случайностью.
По словам Колотовкина, те, кто думает, что общение Владимира Путина с народом было показухой, куда нельзя было попасть, ошибаются – попасть было можно. "Я перешёл дорогу, когда Путин приехал. Перейти разрешили всем желающим. Далее расчехлил ноутбук и работал", - рассказал журналист.
После того как кортеж главы государства поехал, Колотовкин отошел в сторону и был удивлен тем, что автомобили с российским президентом остановились. "Не показуха, случайность. Людей не сгоняли, я про это!" – подчеркивает он.
Напомним, глава российского государства приехал в Екатеринбург, чтобы выступить на саммите GMIS-2019, осмотреть выставку "Иннопром" и посетить Уральский федеральный университет, в котором он пообщался с аспирантами и студентами.
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