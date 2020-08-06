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"Случайность или теракт, уже не важно": Военкор оценил протесты, охватившие Бейрут после взрыва

06 августа 2020, 00:35  •  84 • Политика
Жители Бейрута вышли на протест против коррупции. "В этом смысле разница между "случаем" и "терактом" не столь большая, так как трагедия приближает конечную цель. То есть демонтаж ливанского государства и ввержение страны в социально-политический хаос", - комментирует ситуацию военкор Семён Пегов.
После вчерашнего взрыва в порту Бейрута жители столицы Ливана вышли на улицы, выступая против проявлений коррупции в стране. Военкор Семён Пегов считает, что трагедией пытаются воспользоваться для демонтажа ливанского государства и ввержения страны в социально-политический хаос.
Участники акции протеста в Бейруте выражают свою солидарность пострадавшим от взрыва в порту и просят действенной борьбы с коронавирусной инфекцией, пишет Nation News. Также звучат призывы к реформам в стране.
По мнению военкора Семёна Пегова, сложившейся катастрофической ситуацией хотят воспользоваться силы, которые качают Ливан изнутри на протяжении последнего года. Поэтому даже если случившийся взрыв был стопроцентной случайностью, это всё равно будет обращено против действующей власти.
"В этом смысле разница между "случаем" и "терактом" не столь большая, так как трагедия приближает конечную цель. То есть демонтаж ливанского государства и ввержение страны в социально-политический хаос", - написал Семён Пегов в Telegram-канале своего проекта WarGonzo.

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