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"Случайное совпадение": Политолог указал на возможную связь между переворотом в Габоне и солдатами США
07 января 2019, 16:24 • 93 • Политика
В Габоне военные призвали по радио жителей страны поддержать восстание против президента. "Случайное совпадение", - иронично отметил историк и политолог Владимир Корнилов, перечислив факты, указывающие на возможную связь с американскими солдатами.
Сегодня утром, 7 января, стало известно о том, что мятежники в Габоне заявили о государственном перевороте и захвате власти. Они захватили радиокомпанию. Лидер страны сейчас находится на лечении в Марокко.
"На днях Трамп подписал приказ об отправке американских войск в Габон. Прошла пара дней - и в Габоне военный переворот. С целью "восстановления демократии", разумеется, - пишет историк и политолог Владимир Корнилов. - Само собой, случайное совпадение".
Пользователи тут же отреагировали:
"А ведь ещё два года назад предупреждали, и не поверили", - говорят одни.
"Мельчает размах, мельчает, если так и дальше, то скоро начнутся вторжения в африканские племена. Демократия ведь всем нужна…" - отмечают другие.
Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не обещал быстрого вывода американских войск из Сирии. "Я никогда не говорил, что это будет сделано так уж быстро", - отметил он. При этом хозяин Белого дома также не стал называть конкретную дату, к которой военный контингент США будет выведен с территории арабской республики.
Также Трамп отметил, что не одни только Штаты противостоят ИГИЛ (запрещена в России) в Сирии. Россия и Иран, напомнил глава американского государства, ненавидят силы международного терроризма даже более, чем сами США. Турция также ведет с самопровозглашенным халифатом борьбу.
В любом случае, настаивает хозяин Белого дома, американское присутствие в Сирии уже возымело огромный эффект.
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