"Случайная травма": Известны причины смерти сообщившего о коронавирусе врача

Сейчас стало известно, что китайские власти заявили о смерти врача Ли Вэньляна. В частности, появились подробности: мол, это следствие "случайной травмы на месте работы". Напомним, что погибший - тот самый врач, который первым сообщил о грядущей вспышке коронавируса.

Как сообщает телестанция Hubei Voice, смерть Ли Вэньляна - это "производственная травма".

Напомним, накануне одна из больниц города Уханя передала известие о кончине Ли Вэньляна.

Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян 30 декабря написал коллегам в группах в социальной сети WeChat о том, что семь случаев SARS подтвердились на рынке морепродуктов Хуанань. Он не знал, что это новый вид коронавируса.

Пост Ли Вэньляна распространился по различным китайским соцсетям, он сразу стал вирусным, поскольку люди боялись возвращения SARS (тяжёлый острый респираторный синдром, коронавирус ТОРС).