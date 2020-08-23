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"Случай несравним с Украиной": В ЕС назвали главную проблему белорусов
23 августа 2020, 23:30 • 127 • Политика
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал главную проблему белорусов. Она вовсе не в выборе между Россией и Европой. "Случай несравним с Украиной", - подчеркнул он.
В интервью газете El Pais Боррель отметил, что в ЕС не намерены превращать Белоруссию во "вторую Украину".
"Случай Белоруссии несравним с Украиной", - произнёс верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
Так как на демонстрациях нет европейских флагов, выбор между Россией и Европой у белорусов не стоит. Главная проблема жителей этой страны, по мнению Борреля, достижение свободы и демократии. Он отметил, что эти два пункта являются базовыми ценностями ЕС, поэтому страны-участницы Евросоюза будут белорусов поддерживать.
Боррель подчеркнул: в ЕС законным президентом Александра Лукашенко не признали. Так же, как не признали и Николаса Мадуро. Оба этих лидера находятся в аналогичной ситуации, но правительства под их контролем. При непризнании их демократической легитимности Евросоюз обязан с ними контактировать.
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