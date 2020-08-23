"Случай несравним с Украиной": В ЕС назвали главную проблему белорусов

В интервью газете El Pais Боррель отметил, что в ЕС не намерены превращать Белоруссию во "вторую Украину".

"Случай Белоруссии несравним с Украиной", - произнёс верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Так как на демонстрациях нет европейских флагов, выбор между Россией и Европой у белорусов не стоит. Главная проблема жителей этой страны, по мнению Борреля, достижение свободы и демократии. Он отметил, что эти два пункта являются базовыми ценностями ЕС, поэтому страны-участницы Евросоюза будут белорусов поддерживать.

Боррель подчеркнул: в ЕС законным президентом Александра Лукашенко не признали. Так же, как не признали и Николаса Мадуро. Оба этих лидера находятся в аналогичной ситуации, но правительства под их контролем. При непризнании их демократической легитимности Евросоюз обязан с ними контактировать.