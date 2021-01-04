Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина выбрала самого популярного политика страны: Про Зеленского там забыли
"Газпром" довел Украину до истерики: Россия начала экспорт газа в Европу
"До чего Путин Америку довёл": Чета Байденов оконфузилась в прямом эфи...
"Всё-таки "взрыв" произойдёт": Хазин выдал тревожный прогноз...
Главная / Политика

"Сложно придумать что-то опаснее": Эрдоган вот-вот станет "ядерным султаном" - СМИ

04 января 2021, 13:20  •  6 • Политика
Эрдоган провёл успешные переговоры с Пакистаном о передаче технологии производства ядерного оружия, сообщают индийские СМИ. "Пожалуй, сложно придумать что-то более опасное", - считает военкор Александр Коц.
Власти Турции ведут переговоры с Пакистаном о передаче Анкаре целого ряда ядерных технологий, в том числе тех, которые напрямую связаны с разработкой атомного оружия. Об этом пишет индийское новостное агентство Zee News India.
Сообщается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы лично попросил у главнокомандующего пакистанской армией поделиться технологией ядерного оружия. Издание утверждает, что в Пакистане ответили на эту просьбу согласием.
При этом ранее СМИ сообщали, что Турция уже получила от Пакистана центрифуги для производства оружейного урана, необходимого для создания ядерного оружия. И это не может не вызывать беспокойство, отмечает военкор Александр Коц.
Атомная бомба в руках неадекватного османского фюрера с бредовыми геополитическими идеями... Пожалуй, сложно придумать что-то более опасное,
- написал он в своём Telegram-канале Kotsnews.
Напомним, что после неудавшейся попытки военного госпереворота в Турции 2016 года американцы вывезли с турецкой военной базы НАТО большую часть ядерных боеголовок. Однако Эрдоган, похоже, нашёл новый способ стать "ядерным султаном".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



6
Источник
Похожие новости
04 января 2021, 03:15
"Путин знает": Помпео раскрыл всему миру "сговор с Россией". Американцы обхохотались
04 января 2021, 01:25
Посыплется так, что про COVID забудем: Эксперты вскрыли банковскую ловушку
04 января 2021, 01:25
"Живут в космосе и не включают мозги": Отказ от вакцины "Спутник V" вызвал ярость в Верховной раде
04 января 2021, 03:15
В версию США об источнике COVID-19 не поверили даже британцы: "Учитывая нескончаемые совпадения…"
04 января 2021, 01:25
Жителей России готовят к разделу по "короне"? У Роспотребнадзора лишь одна загвоздка
04 января 2021, 07:50
Под санкциями 365 "целей". Кто жёстче с Россией? Помпео привёл факты. Американцы их разбили
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 декабря 2020, 19:30
Захарова в ответ на "адский" Крым припомнила Кулебе яркий синоним
30 декабря 2020, 21:30
Зеленский "отомстил" России за Крым и Донбасс: На Украине появился новый запрет
31 декабря 2020, 08:30
"Не видать ей "Оскара": Попытка убедить в безопасности вакцины обернулась провалом в Латвии
03 января 2021, 01:35
Украина выбрала самого популярного политика страны: Про Зеленского там забыли
31 декабря 2020, 21:20
Днепр – не частная собственность Киева: Поклонская жёстко высказалась о водной блокаде Крыма
30 декабря 2020, 00:25
Глазьев объяснил, что такое "болото", на примере Украины: Россия уже одной ногой там же
30 декабря 2020, 07:45
Украинцы припомнили русским о "самой страшной зраде в мире"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.