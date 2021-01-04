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"Сложно придумать что-то опаснее": Эрдоган вот-вот станет "ядерным султаном" - СМИ
04 января 2021, 13:20 • 6 • Политика
Эрдоган провёл успешные переговоры с Пакистаном о передаче технологии производства ядерного оружия, сообщают индийские СМИ. "Пожалуй, сложно придумать что-то более опасное", - считает военкор Александр Коц.
Власти Турции ведут переговоры с Пакистаном о передаче Анкаре целого ряда ядерных технологий, в том числе тех, которые напрямую связаны с разработкой атомного оружия. Об этом пишет индийское новостное агентство Zee News India.
Сообщается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы лично попросил у главнокомандующего пакистанской армией поделиться технологией ядерного оружия. Издание утверждает, что в Пакистане ответили на эту просьбу согласием.
При этом ранее СМИ сообщали, что Турция уже получила от Пакистана центрифуги для производства оружейного урана, необходимого для создания ядерного оружия. И это не может не вызывать беспокойство, отмечает военкор Александр Коц.
- написал он в своём Telegram-канале Kotsnews.
Напомним, что после неудавшейся попытки военного госпереворота в Турции 2016 года американцы вывезли с турецкой военной базы НАТО большую часть ядерных боеголовок. Однако Эрдоган, похоже, нашёл новый способ стать "ядерным султаном".
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