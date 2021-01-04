"Сложно придумать что-то опаснее": Эрдоган вот-вот станет "ядерным султаном" - СМИ

Власти Турции ведут переговоры с Пакистаном о передаче Анкаре целого ряда ядерных технологий, в том числе тех, которые напрямую связаны с разработкой атомного оружия. Об этом пишет индийское новостное агентство Zee News India.

Сообщается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы лично попросил у главнокомандующего пакистанской армией поделиться технологией ядерного оружия. Издание утверждает, что в Пакистане ответили на эту просьбу согласием.

При этом ранее СМИ сообщали, что Турция уже получила от Пакистана центрифуги для производства оружейного урана, необходимого для создания ядерного оружия. И это не может не вызывать беспокойство, отмечает военкор Александр Коц.

Атомная бомба в руках неадекватного османского фюрера с бредовыми геополитическими идеями... Пожалуй, сложно придумать что-то более опасное,

- написал он в своём Telegram-канале Kotsnews.

Напомним, что после неудавшейся попытки военного госпереворота в Турции 2016 года американцы вывезли с турецкой военной базы НАТО большую часть ядерных боеголовок. Однако Эрдоган, похоже, нашёл новый способ стать "ядерным султаном".