"Сложная ситуация": Лидер Палестины проигнорирует парад Победы в Москве. Кадыров объяснил, почему

Президент Палестины Махмуд Аббас намеревался приехать в Москву 24 июня, чтобы присутствовать на праздничных мероприятиях в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Однако теперь этого не произойдёт.

Рамзан Кадыров и Махмуд Аббас созванивались 16 июня, после чего глава Чечни на своей странице "ВКонтакте" опубликовал сообщение. Там сказано, что палестинский лидер очень хочет посетить парад Победы в Москве.

"Однако этому помешала сложная ситуация на Ближнем Востоке", - объяснил Кадыров.

Он добавил, что Аббас приедет в Россию "при первой возможности". В программе посещения будет не только Москва, но и Чеченская Республика.

Рамзан Кадыров также добавил, что обсудил с палестинским президентом политическую ситуацию на Ближнем Востоке и борьбу с пандемией коронавируса.