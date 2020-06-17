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"Сложная ситуация": Лидер Палестины проигнорирует парад Победы в Москве. Кадыров объяснил, почему
17 июня 2020, 23:00 • 68 • Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил, почему лидер Палестины проигнорирует парад Победы в Москве. Он узнал об этом от Махмуда Аббаса лично во время телефонного разговора. "Сложная ситуация", - подчеркнул Кадыров.
Президент Палестины Махмуд Аббас намеревался приехать в Москву 24 июня, чтобы присутствовать на праздничных мероприятиях в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Однако теперь этого не произойдёт.
Рамзан Кадыров и Махмуд Аббас созванивались 16 июня, после чего глава Чечни на своей странице "ВКонтакте" опубликовал сообщение. Там сказано, что палестинский лидер очень хочет посетить парад Победы в Москве.
"Однако этому помешала сложная ситуация на Ближнем Востоке", - объяснил Кадыров.
Он добавил, что Аббас приедет в Россию "при первой возможности". В программе посещения будет не только Москва, но и Чеченская Республика.
Рамзан Кадыров также добавил, что обсудил с палестинским президентом политическую ситуацию на Ближнем Востоке и борьбу с пандемией коронавируса.
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