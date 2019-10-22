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"Слово в слово разговор с Меркель": Макрона заподозрили в копировании канцлера Германии
22 октября 2019, 05:39 • 104 • Политика
Путин по телефону обсудил с Макроном ситуацию в Сирии, а также Украину и саммит в "нормандском формате". "Практически слово в слово разговор с Меркель два дня назад", - шутят пользователи соцсетей.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию в Сирии и на Украине, а также встречу "нормандской четверки". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 21 октября.
В соцсетях отметили, что французский лидер почти слово в слово пересказал тезисы канцлера Германии Ангелы Меркель, которая говорила с президентом России пару дней назад. Пользователи предположили, что главам Германии и Франции пишет тексты один и тот же человек.
Напомним, что тема Сирии вновь стала актуальной для европейских лидеров с начала военной операции на севере САР против курдов. А подписание Украиной "формулы Штайнмайера" дало повод для новой встречи "нормандской четверки".
Фото: скриншот Twitter/@dimsmirnov175
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