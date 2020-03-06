"Слово дал, слово забрал": Украинский премьер отказался от своих слов по Крыму

Новый украинский премьер Денис Шмыгаль успел оперативно отреагировать на шум среди украинцев по поводу его слов о водоснабжении Крыма.

Ранее украинский политик-нацист, бывший член "Правого сектора"* (экстремистская организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена. - Ред.) Борислав Берёза заподозрил Шмыгаля в госизмене.

Он рассказал, что Шмыгаль в эфире украинского телевидения поддержал идею о возобновлении подачи воды в Крым.

"Он меркантильный подлец, последовательный предатель или просто дурак?" - возмутился Берёза.

Следом за Берёзой разозлились и другие "патриоты".

В свою очередь Шмыгаль успел оперативно отреагировать на обвинения, заявив, что формат шоу, в рамках которого он это сказал, "был не совсем удачным", да и в "шуме студии" "затерялись" его тезисы о том, что всё-таки до "деоккупации" "невозможно возобновить водоснабжение", написал он в Facebook.

Журналисты украинского издания "Страна" в Telegram отмечают, что Шмыгалю понадобилось "всего несколько часов", чтобы "на 180 градусов поменять свою позицию по поставкам воды в Крым".

"В общем, пока все по-прежнему", - констатируют они.

"Слова дал, слово забрал", - отмечает пользователь Facebook Vladimir Yaduta.

"Очередной зелёный... Скоро зелёный цвет будет ассоциироваться с идиотами... А жаль, цвет-то красивый..." - констатирует Володимир Салоїд, комментируя смену позиции премьера.

Впрочем некоторые считают, что таким образом премьер "прощупывает почву" касательно поставок воды на полуостров.