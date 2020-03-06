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"Слово дал, слово забрал": Украинский премьер отказался от своих слов по Крыму
06 марта 2020, 15:35 • 67 • Политика
Украинский премьер Денис Шмыгаль оперативно отказался от своих слов по водоснабжению Крыма. "Слово дал, слово взял", пишут украинцы, отмечая, что это обычная практика для команды Зеленского.
Новый украинский премьер Денис Шмыгаль успел оперативно отреагировать на шум среди украинцев по поводу его слов о водоснабжении Крыма.
Ранее украинский политик-нацист, бывший член "Правого сектора"* (экстремистская организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена. - Ред.) Борислав Берёза заподозрил Шмыгаля в госизмене.
Он рассказал, что Шмыгаль в эфире украинского телевидения поддержал идею о возобновлении подачи воды в Крым.
"Он меркантильный подлец, последовательный предатель или просто дурак?" - возмутился Берёза.
Следом за Берёзой разозлились и другие "патриоты".
В свою очередь Шмыгаль успел оперативно отреагировать на обвинения, заявив, что формат шоу, в рамках которого он это сказал, "был не совсем удачным", да и в "шуме студии" "затерялись" его тезисы о том, что всё-таки до "деоккупации" "невозможно возобновить водоснабжение", написал он в Facebook.
Журналисты украинского издания "Страна" в Telegram отмечают, что Шмыгалю понадобилось "всего несколько часов", чтобы "на 180 градусов поменять свою позицию по поставкам воды в Крым".
"В общем, пока все по-прежнему", - констатируют они.
"Слова дал, слово забрал", - отмечает пользователь Facebook Vladimir Yaduta.
"Очередной зелёный... Скоро зелёный цвет будет ассоциироваться с идиотами... А жаль, цвет-то красивый..." - констатирует Володимир Салоїд, комментируя смену позиции премьера.
Впрочем некоторые считают, что таким образом премьер "прощупывает почву" касательно поставок воды на полуостров.
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