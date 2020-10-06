"Словно зверь в клетке": Старший сын принца Уильяма оказался с характером

Герцог Кембриджский принял участие в проекте, посвящённом охране окружающей среды. 38-летний принц снялся в фильме "Принц Уильям: планета для нас". Сначала он рассказал о том, каким образом помогает сохранить природу, а затем, беседуя с юными экологами, рассказал несколько забавных историй о своих близких.

На вопрос о том, кто из его детей наиболее дерзок, принц Уильям ответил дипломатично: "Они все одинаково дерзкие". Напомним, Уильям со своей супругой Кейт Миддлтон воспитывают троих детей - семилетнего Джорджа, пятилетнюю Шарлотту и двухлетнего Луи. Около года назад СМИ писали, что, по слухам, Кейт беременна в четвёртый раз, но информация не подтвердилась, пишет "Экспресс газета".

Также принца спросили, умеет ли он танцевать флосс - тот самый знаменитый танец из клипа певицы Кэти Перри, когда человек одновременно раскачивает бёдрами и машет руками сзади и спереди от себя наподобие маятника.

Оказалось, что вся семья Кембриджей отлично освоила этот модный танец - кроме самого принца Уильяма. Он признался, что лучше не видеть, как он производит эти движения.

Кроме того, герцог Кембриджский рассказал, что все его дети очень любят природу и обожают прогулки на свежем воздухе. Особенно это касается старшего, принца Джорджа: "Если он не на улице, то он словно зверь в клетке", - добавил Уильям.