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"Словно зверь в клетке": Старший сын принца Уильяма оказался с характером

06 октября 2020, 12:30  •  131 • В мире
Принц Уильям раскрыл некоторые подробности о жизни своей семьи. Например, он признался, что все трое его детей довольно дерзкие, но особенно буйный характер у семилетнего Джорджа: он очень любит гулять, и когда долго не выходит на улицу, начинает вести себя как зверь в клетке.
Герцог Кембриджский принял участие в проекте, посвящённом охране окружающей среды. 38-летний принц снялся в фильме "Принц Уильям: планета для нас". Сначала он рассказал о том, каким образом помогает сохранить природу, а затем, беседуя с юными экологами, рассказал несколько забавных историй о своих близких.
На вопрос о том, кто из его детей наиболее дерзок, принц Уильям ответил дипломатично: "Они все одинаково дерзкие". Напомним, Уильям со своей супругой Кейт Миддлтон воспитывают троих детей - семилетнего Джорджа, пятилетнюю Шарлотту и двухлетнего Луи. Около года назад СМИ писали, что, по слухам, Кейт беременна в четвёртый раз, но информация не подтвердилась, пишет "Экспресс газета".
Также принца спросили, умеет ли он танцевать флосс - тот самый знаменитый танец из клипа певицы Кэти Перри, когда человек одновременно раскачивает бёдрами и машет руками сзади и спереди от себя наподобие маятника.
Оказалось, что вся семья Кембриджей отлично освоила этот модный танец - кроме самого принца Уильяма. Он признался, что лучше не видеть, как он производит эти движения.
Кроме того, герцог Кембриджский рассказал, что все его дети очень любят природу и обожают прогулки на свежем воздухе. Особенно это касается старшего, принца Джорджа: "Если он не на улице, то он словно зверь в клетке", - добавил Уильям.

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