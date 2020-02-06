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"Словно в шахматной партии": В Генштабе Белоруссии предсказали конфликт на Украине за два года до событий

06 февраля 2020, 21:09  •  23 • Политика
Белоруссия спрогнозировала военный конфликт на Украине за два года до начала событий. "Словно в шахматной партии", - отметил замначальника Генштаба Вооруженных сил республики Павел Муравейко.
Замначальника Генштаба Вооруженных сил республики Павел Муравейко рассказал в беседе с "СБ. Беларусь сегодня", что тот план, который был утверждён главой государства в конце прошлого года, касался не только классической обороны.
В частности, сам план был направлен на предотвращение возможной агрессии.
"Те события, которые произошли в соседней Украине, мы спрогнозировали и оценили за два года до их начала", - цитирует издание Муравейко. По его словам, белорусская сторона старается оценить, откуда будет исходить та или иная угроза. Чтобы затем минимизировать её, причём на самой ранней стадии.
"Мы, словно в шахматной партии, просчитали и смоделировали самые актуальные угрозы, - говорит он. – Возможно, даже самые невероятные ситуации, которые могут возникнуть".

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