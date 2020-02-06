"Словно в шахматной партии": В Генштабе Белоруссии предсказали конфликт на Украине за два года до событий

Замначальника Генштаба Вооруженных сил республики Павел Муравейко рассказал в беседе с "СБ. Беларусь сегодня", что тот план, который был утверждён главой государства в конце прошлого года, касался не только классической обороны.

В частности, сам план был направлен на предотвращение возможной агрессии.

"Те события, которые произошли в соседней Украине, мы спрогнозировали и оценили за два года до их начала", - цитирует издание Муравейко. По его словам, белорусская сторона старается оценить, откуда будет исходить та или иная угроза. Чтобы затем минимизировать её, причём на самой ранней стадии.

"Мы, словно в шахматной партии, просчитали и смоделировали самые актуальные угрозы, - говорит он. – Возможно, даже самые невероятные ситуации, которые могут возникнуть".