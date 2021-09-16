Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило...
Киев готов оставить Европу без российского газа из-за "Северного потока-2...
Японские читатели об инциденте с самолётом Ан-26: "Россия просто смеётся на...
Главная / Политика

"Слону нет дела до мосек": Толстой призвал не обращать внимания на ЕС

16 сентября 2021, 16:05  •  164 • Политика
Депутат Госдумы, глава русской делегации в ПАСЕ Пётр Толстой призвал соотечественников не обращать внимания на ЕС, который грозится не признать выборы в Госдуму. "Слону нет дела до мосек", - отметил он.
Так Толстой прокомментировал сообщение о том, что евродепутат от Литвы предложил ЕС готовиться к непризнанию выборов в Госдуму. То есть выборы ещё не состоялись, а Запад уже заявляет о своём намерении не признавать их.
По мнению депутата, русские могут "из кожи вон лезть", стараясь провести максимально честные и объективные выборы, но это не будет иметь никакого значения. Политический заказ уже сформулирован.
В этой связи Толстой предлагает просто не обращать внимания на демарши ЕС. Он признался, что не понимает, почему Россия вообще должна оглядываться на мнение Европы, если её национальное право, согласно Конституции, важнее международных норм.
Нравиться Западу мы будем только в том случае, если разоружимся, отдадим все ресурсы и примем статус покорного сателлита, стоящего на коленях. Это мы уже проходили в 1990-е и повторять этот опыт не будем. Слону нет дела до лая мосек,
- пишет парламентарий в Telegram.

Скриншот: Telegram/Петр Толстой
Ранее сообщалось, что Европарламент утвердил доклад с пунктом о готовности не признавать результаты выборов в России. В документе говорится, что Европа должна пойти на это, если будут допущены "нарушения демократических процедур и международного права". Примечательно, что ранее литовские политики также призывали ЕС ввести санкции против европейцев, которые пойдут работать независимыми наблюдателями на выборах в Крыму.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





164
Источник
Похожие новости
16 сентября 2021, 03:15
Вопрос о "Железном куполе" для Украины поставил Псаки в тупик
16 сентября 2021, 05:05
"Железный купол" – символический подарок. Леонков объяснил, зачем он Украине: "Давно просили"
16 сентября 2021, 08:45
Байден снова оконфузился на весь мир. На этот раз с "парнем внизу"
16 сентября 2021, 10:35
Императорскому указу 200 лет. Аляска была русской и, возможно, ещё будет нашей
16 сентября 2021, 05:05
Эксперт предложил Киеву вступить в борьбу с Польшей за транзит газа в Европу
16 сентября 2021, 03:15
Василий Небензя выступил против новых правил ООН: Требования о вакцинации нарушают права дипломатов
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 сентября 2021, 03:15
Вопрос о "Железном куполе" для Украины поставил Псаки в тупик
16 сентября 2021, 08:45
«Нафтогаз» объявил ФРГ и РФ ультиматум: Контракт с «Газпромом» в обмен на транзит газ...
16 сентября 2021, 05:05
Украинская чиновница появилась перед мэром в пачке и пустилась в пляс
16 сентября 2021, 01:20
«Обнаружили тело закопанным в подвале»: что известно об убийстве школьницы в Орловско...
16 сентября 2021, 05:05
"Железный купол" – символический подарок. Леонков объяснил, зачем он Украин...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 сентября 2021, 20:35
Зеленский бессилен перед Путиным: Украинский ведущий выдал всё без обиняков
14 сентября 2021, 12:45
Золотая медалистка Токио Ласицкене объяснила отказ посетить встречу с Путиным
15 сентября 2021, 08:00
О чём промолчали в Киеве: Юрист указал на подлость участников "Крымской платформы"
14 сентября 2021, 03:35
Украинский политолог предостерёг Зеленского от ошибки: "Ждать у туалета – несерьёзно"
11 сентября 2021, 18:45
"Распилить" триллионы, захватить мир. Как спецслужбы США осуществили теракты 11 сентября
12 сентября 2021, 02:05
В Совфеде заявили о желании Украины жить за счет России
10 сентября 2021, 06:05
"Пожалуйте бриться": Путин отреагировал на рекордный рост цены на газ в Европе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.