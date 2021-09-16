"Слону нет дела до мосек": Толстой призвал не обращать внимания на ЕС

Депутат Госдумы, глава русской делегации в ПАСЕ Пётр Толстой призвал соотечественников не обращать внимания на ЕС, который грозится не признать выборы в Госдуму. "Слону нет дела до мосек", - отметил он.

Так Толстой прокомментировал сообщение о том, что евродепутат от Литвы предложил ЕС готовиться к непризнанию выборов в Госдуму. То есть выборы ещё не состоялись, а Запад уже заявляет о своём намерении не признавать их.

По мнению депутата, русские могут "из кожи вон лезть", стараясь провести максимально честные и объективные выборы, но это не будет иметь никакого значения. Политический заказ уже сформулирован.

В этой связи Толстой предлагает просто не обращать внимания на демарши ЕС. Он признался, что не понимает, почему Россия вообще должна оглядываться на мнение Европы, если её национальное право, согласно Конституции, важнее международных норм.

Нравиться Западу мы будем только в том случае, если разоружимся, отдадим все ресурсы и примем статус покорного сателлита, стоящего на коленях. Это мы уже проходили в 1990-е и повторять этот опыт не будем. Слону нет дела до лая мосек,

- пишет парламентарий в Telegram.



Скриншот: Telegram/Петр Толстой Скриншот: Telegram/Петр Толстой

Ранее сообщалось, что Европарламент утвердил доклад с пунктом о готовности не признавать результаты выборов в России. В документе говорится, что Европа должна пойти на это, если будут допущены "нарушения демократических процедур и международного права". Примечательно, что ранее литовские политики также призывали ЕС ввести санкции против европейцев, которые пойдут работать независимыми наблюдателями на выборах в Крыму.