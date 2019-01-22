"Сломать систему" за 100 дней: Тимошенко стала кандидатом в президенты Украины

Юлия Тимошенко была официально выдвинута кандидатом в президенты Украины на съезде возглавляемой ею партии "Батькивщина" в Киеве. При этом политик пообещала "сломать систему" в первые же 100 дней своей президентской каденции.

Отметим, что президентская кампания на Украине стартовала 31 декабря 2018 года. Сами выборы главы государства пройдут в воскресенье, 31 марта 2019 года.

Хоть формально Тимошенко выдвинула свою кандидатуру на пост первого лица украинского государства только сейчас, ее считают фаворитом президентской гонки уже достаточно давно. Опросы общественного мнения регулярно показывают, что она имеет самые большие рейтинги среди украинских политиков.

На съезде "Батькивщины" в поддержку Тимошенко выступил первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. Также посредством видообращений ее кандидатуру поддержали экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

Сама политик заявила, что намерена добиться очевидных результатов уже в самом начале своего потенциального президентского срока.

"Я со всей ответственностью заявляю: если за первые 100 дней я на должности президента не смогу сломать старую систему и показать вам очевидные результаты, я уйду с президентской должности", — сказала Юлия Тимошенко.

Цитата приводится по сообщению "Российской газеты".