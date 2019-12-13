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"Сломалась через пару серий": Захарова не смогла увидеть в Зеленском президента Украины

13 декабря 2019, 18:09  •  36 • Политика
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о своём впечатлении от просмотра сериала "Слуга народа", главную роль в котором играет ныне действующий президент Украины Владимир Зеленский.
"Я пыталась посмотреть. Сломалась через пару серий", - призналась Захарова. По её словам, она не может утверждать, что ей не понравилось, но и обратное тоже сказать сложно.
Представитель МИД РФ уточнила, что посмотрела "три или четыре серии". На большее, однако, она оказалась неспособна, констатировала Захарова.
Рассказала она журналистам "Политика сегодня" и о своём впечатлении от наблюдения за украинским президентом. По её словам, ей не удалось увидеть в нём политика. "Я наблюдала за актёром", - призналась она.
Напомним, премьера сериала "Слуга народа" на российском ТВ прошла 11 декабря на телеканале ТНТ. После этого телеканал объявил, что показ переведён в онлайн-кинотеатр Premier.

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