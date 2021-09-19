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"Сливать" голоса на Жириновского перестали: Политолог объяснил провал ЛДПР
19 сентября 2021, 23:50 • 99 • Политика
ЛДПР показали пока худший для себя результат на Дальнем Востоке по итогам подсчёта части голосов. Политолог Геворг Мирзаян полагает, что пока делать выводы рано, однако провал партии в любом случае объясним. Появились другие лидеры, а Жириновский теряет позиции, и теперь "сливать" голоса на него не хотят.
ЛДПР значительно ухудшили свои позиции на этих выборах, если верить первым результатам подсчёта голосов. Очевидно, предварительные результаты - это отражение ситуации на Дальнем Востоке. А там партия Владимира Жириновского, как правило, показывала хороший результат. Так, в 2016 году в большинстве регионов Дальнего Востока это было второе место после "Единой России". А теперь едва дотянули до третьего места, фактически уступив "Новым людям".
Впрочем, до окончательного подсчёта голосов ещё достаточно много времени. На это указал в беседе с Царьградом и доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового Университета при правительстве России Геворг Мирзаян. С другой стороны, политолог добавил:
О там, как выглядит сетка победителей по итогам выборов на этот час, Царьград продолжает рассказывать в специальном разделе "Выборы - 2021". Что до ЛДПР, позиции мог подкосить и вышедший фильм "Голубая партия".
Кстати, представители ЛДПР плохо себя показали и в исследовании Царьграда "Народное голосование".
В рамках масштабного исследования мы просили кандидатов в депутаты ответить на пять вопросов:
- Чей Крым?
- Бог есть?
- Вы голосовали "за" поправки в Конституцию?
- В какой стране учатся ваши дети?
- Вы за гей-парады?
Вопросы выбирали зрители и читатели Царьграда, подчёркивая, что в программах кандидатов их интересуют именно эти точки отсчёта.
На этой неделе учредитель "Первого русского" Константин Малофеев подвёл итоги исследования в студии Царьграда вместе с экспертами.
"За несколько месяцев активисты Общества "Царьград" задали эти вопросы 2300 кандидатам в депутаты Госдумы (а всего на места в парламенте претендуют около 6500). Таких опросов никто, кроме нас, не проводил. Мы узнали, что на самом деле думают кандидаты - о том, о чём они сами подчас не очень-то хотели говорить", - подчеркнул Малофеев.
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