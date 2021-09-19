"Сливать" голоса на Жириновского перестали: Политолог объяснил провал ЛДПР

ЛДПР показали пока худший для себя результат на Дальнем Востоке по итогам подсчёта части голосов. Политолог Геворг Мирзаян полагает, что пока делать выводы рано, однако провал партии в любом случае объясним. Появились другие лидеры, а Жириновский теряет позиции, и теперь "сливать" голоса на него не хотят.

ЛДПР значительно ухудшили свои позиции на этих выборах, если верить первым результатам подсчёта голосов. Очевидно, предварительные результаты - это отражение ситуации на Дальнем Востоке. А там партия Владимира Жириновского, как правило, показывала хороший результат. Так, в 2016 году в большинстве регионов Дальнего Востока это было второе место после "Единой России". А теперь едва дотянули до третьего места, фактически уступив "Новым людям".

Впрочем, до окончательного подсчёта голосов ещё достаточно много времени. На это указал в беседе с Царьградом и доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового Университета при правительстве России Геворг Мирзаян. С другой стороны, политолог добавил:

Даже если предположить, что электоральный провал был, и Дальний Восток был проигран, это вполне объяснимо. ЛДПР - вождистская партия, которая зависит от состояния ума и здоровья вождя, Владимира Жириновского. Электорат Жириновского - протестный электорат старшего возраста - уходит. Тогда как протестное голосование получает более привлекательных лиц, в пользу которых можно было бы "сливать" свои голоса. Прежде всего это партия "Новые люди", которая получила значительную часть "правых" голосов, в том числе наверняка ушедших от ЛДПР. И, соответственно, это может объяснить скромные результаты партии ЛДПР. Но, опять же, повторюсь, нам надо с вами дождаться более репрезентативных оценок.

О там, как выглядит сетка победителей по итогам выборов на этот час, Царьград продолжает рассказывать в специальном разделе "Выборы - 2021". Что до ЛДПР, позиции мог подкосить и вышедший фильм "Голубая партия".

Кстати, представители ЛДПР плохо себя показали и в исследовании Царьграда "Народное голосование".

В рамках масштабного исследования мы просили кандидатов в депутаты ответить на пять вопросов:

- Чей Крым?

- Бог есть?

- Вы голосовали "за" поправки в Конституцию?

- В какой стране учатся ваши дети?

- Вы за гей-парады?

Вопросы выбирали зрители и читатели Царьграда, подчёркивая, что в программах кандидатов их интересуют именно эти точки отсчёта.

На этой неделе учредитель "Первого русского" Константин Малофеев подвёл итоги исследования в студии Царьграда вместе с экспертами.

"За несколько месяцев активисты Общества "Царьград" задали эти вопросы 2300 кандидатам в депутаты Госдумы (а всего на места в парламенте претендуют около 6500). Таких опросов никто, кроме нас, не проводил. Мы узнали, что на самом деле думают кандидаты - о том, о чём они сами подчас не очень-то хотели говорить", - подчеркнул Малофеев.