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"Сливал" секреты оборонки? В США старшину ВМС обвиняют в сотрудничестве с русским

19 июля 2020, 19:00  •  47 • В мире
В США арестовали военнослужащего ВМС из Портсмута в Вирджинии, которого подозревают в передаче секретных данных гражданину России. Однако СМИ не сообщают, какие именно секреты мог "сливать" американец русскому. Известно, что старшина служил в военно-морском медицинском центре.
В США военнослужащего ВМС обвинили в шпионаже в пользу русских. Об этом написало издание The Virginian-Pilot. По данным журналистов, старшину Чарльза Бриггса заподозрили в передаче секретной информации гражданину России. При этом неизвестно, какую именно информацию американец передавал русскому.
Уже на следующей неделе старшина предстанет перед военным трибуналом. По данным СМИ, Чарльз Бриггс работал в сфере информации и технологий в Военно-морском медицинском центре Портсмута. Его официально обвиняют в распространении секретов оборонки, которые старшина получил из "правительственного компьютера".
По данным следствия, это произошло ещё в январе 2019 года. При этом власти настаивают, что старшина осознавал: полученные данные могут быть использованы в ущерб Соединённым Штатам. Когда он заполучил секретную информацию, то находился на авиабазе Оффутт в штате Небраска.
При этом своему командованию он не сообщил, что был в Сербии и общался там с гражданином России. Мужчина сказал, что весь отпуск оставался в штате Небраска.

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