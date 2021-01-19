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"Слишком важная должность": Байден не нашёл нового посла для России и выступил с предложением - СМИ
19 января 2021, 12:40 • 76 • Политика
Байден предложил послу США в РФ Салливану временно сохранить пост, "поскольку эта должность считается слишком важной, чтобы оставлять её вакантной", сообщает источник.
Команда избранного президента США Джо Байдена не нашла подходящей кандидатуры на пост американского посла в России и попросила действующего посла временно остаться на своём посту. Об этом рассказал источник агентства Bloomberg.
Смена послов после смены президента США является давней американской политической традицией. Американские послы в разных странах уже собирают вещи и готовятся к передаче дел своим сменщикам. Однако посла США в Москве Джона Салливана попросили не спешить паковать чемоданы.
- сообщает источник информагентства.
Напомним, что Салливан получил должность посла США в России всего год назад. Он сменил на посту Джона Хантсмана, который решил сменить дипломатическую карьеру на политическую.
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