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"Слишком важная должность": Байден не нашёл нового посла для России и выступил с предложением - СМИ

19 января 2021, 12:40  •  76 • Политика
Байден предложил послу США в РФ Салливану временно сохранить пост, "поскольку эта должность считается слишком важной, чтобы оставлять её вакантной", сообщает источник.
Команда избранного президента США Джо Байдена не нашла подходящей кандидатуры на пост американского посла в России и попросила действующего посла временно остаться на своём посту. Об этом рассказал источник агентства Bloomberg.
Смена послов после смены президента США является давней американской политической традицией. Американские послы в разных странах уже собирают вещи и готовятся к передаче дел своим сменщикам. Однако посла США в Москве Джона Салливана попросили не спешить паковать чемоданы.
Байден планирует оставить Салливана на занимаемой им должности до тех пор, пока не найдёт ему замену, "поскольку эта должность считается слишком важной, чтобы оставлять её вакантной",
- сообщает источник информагентства.
Напомним, что Салливан получил должность посла США в России всего год назад. Он сменил на посту Джона Хантсмана, который решил сменить дипломатическую карьеру на политическую.

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