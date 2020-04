"Слишком тёплое рукопожатие": Американцы раскритиковали радостную встречу Путина и саудовского принца и как обычно всё перепутали

Журналист Юлия Витязева обратила внимание на американский сегмент Twitter, где самым популярным роликом стала встреча президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Они радостно приветствуют друг друга и улыбаются, пожимая руки.

"Самое популярное видео вечера в американском сегменте тви. "The Art of an Oil Deal", - написала Витязева в своём Telegram-канале.

Скриншот: Telegram/@vityzeva

Внимание пользователей из США к этому ролику легко объяснить. Нефть американской марки WTI катастрофически падает в цене: сначала опустилась до доллара за баррель, а потом ушла в отрицательные значения. Максимальное падение было зафиксировано в 21:32 по московскому времени 20 апреля -37,06 доллара за баррель. Это исторический момент, потому что раньше никогда ниже 9,75 доллара этот показатель не опускался.

Но американские пользователи снова не разобрались в ситуации и всё перепутали. Да, ситуация на нефтяном рынке непростая, но "слишком тёплое рукопожатие" Путина и Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда достаточно старое по меркам соцсетей. Видео было снято 30 ноября 2018 года во время встречи лидеров G20 в Буэнос-Айресе. Участники мероприятия после фотосессии пришли в зал первого заседания. Российский лидер подошёл к своему креслу, которое, согласно плану рассадки, располагалось с креслом наследного принца Саудовской Аравии. Политики тепло поприветствовали друг друга.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что улыбки и такое рукопожатие объясняется хорошими личными отношениями Владимира Путина и Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.