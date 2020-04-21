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"Слишком тёплое рукопожатие": Американцы раскритиковали радостную встречу Путина и саудовского принца и как обычно всё перепутали

21 апреля 2020, 15:10  •  59 • Политика
В американском сегменте Twitter самым популярным стало видео, на котором президент России Владимир Путин приветствует саудовского принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. "Слишком тёплое рукопожатие" обросло множеством критических, а порой и откровенно гневных комментариев, но американцы как обычно не разобрались в ситуации и всё перепутали.
Журналист Юлия Витязева обратила внимание на американский сегмент Twitter, где самым популярным роликом стала встреча президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Они радостно приветствуют друг друга и улыбаются, пожимая руки.
"Самое популярное видео вечера в американском сегменте тви. "The Art of an Oil Deal", - написала Витязева в своём Telegram-канале.
Скриншот: Telegram/@vityzeva
Внимание пользователей из США к этому ролику легко объяснить. Нефть американской марки WTI катастрофически падает в цене: сначала опустилась до доллара за баррель, а потом ушла в отрицательные значения. Максимальное падение было зафиксировано в 21:32 по московскому времени 20 апреля -37,06 доллара за баррель. Это исторический момент, потому что раньше никогда ниже 9,75 доллара этот показатель не опускался.
Но американские пользователи снова не разобрались в ситуации и всё перепутали. Да, ситуация на нефтяном рынке непростая, но "слишком тёплое рукопожатие" Путина и Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда достаточно старое по меркам соцсетей. Видео было снято 30 ноября 2018 года во время встречи лидеров G20 в Буэнос-Айресе. Участники мероприятия после фотосессии пришли в зал первого заседания. Российский лидер подошёл к своему креслу, которое, согласно плану рассадки, располагалось с креслом наследного принца Саудовской Аравии. Политики тепло поприветствовали друг друга.
Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что улыбки и такое рукопожатие объясняется хорошими личными отношениями Владимира Путина и Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

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