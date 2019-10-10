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"Слишком шокирующим для всех будет груз": Независимый эксперт в ответ на метания Нидерландов по MH17 указал на Реша

10 октября 2019, 10:54  •  197 • В мире
Нидерланды решили расследовать роль Украины в деле о крушении "Боинга". Киев может стать ответчиком по делу о сбитом авиалайнере. По мнению независимого эксперта Юрия Антипова, причиной нынешних метаний голландцев по поводу расследования трагедии является ультиматум немецкого детектива Йозефа Реша. Впрочем, добавил он, у него есть сомнения, что в Нидерландах решатся полностью опровергнуть ранее озвученную версию о крушении. "Слишком шокирующим для всех будет груз на конце цепи, если ее полностью вытащить из пятилетнего болота", - отметил он.
Киев может стать ответчиком по делу о сбитом авиалайнере рейса MH17. В голландском парламенте единогласно решили изучить роль Украины в трагедии.
При этом, убежден технический эксперт Юрий Антипов, причиной нынешних метаний голландцев является даже не свидетель Владимир Цемах, который ранее был выдан украинской стороной, что вызвало недоумение в ЕС.
По версии Антипова, для европейцев сейчас решающим является ультиматум немецкого детектива Йозефа Реша. Напомним, детектив ранее объявил о готовности публично раскрыть свои данные по трагедии MH17. Если до 18 октября Совместная следственная группа и прокуратура Нидерландов письменно не проинформируют Реша о своем решении, то дело приобретет другой оборот - не будет не только самой информации, но и, собственно, Реша.
Как полагает Антипов, долго молчавший Реш, если у него есть очень сильный фактический материал, "заставит заскрипеть ржавую голландскую мельницу и начать крутиться в сторону правды".
Что касается расследования роли Украины в крушении, то, уверен технический эксперт, расследователи будут копать по верхам.
"Это не более чем ширма, чтобы доказать "беспристрастность" расследования JIT. Типа, мы и по российскому участию прошлись, теперь чуть-чуть и Украину зацепим.
Чем закончится этот зацеп? Только верхушкой айсберга, на которой будет только одно обвинение - в незакрытии неба над местом боевых действий. И всё. И никто не будет расследовать логическую цепочку, где незакрытие неба было лишь одним из звеньев заранее и тщательно подготовленной спецоперации по уничтожению МН17. Ведь если после этого звена не останавливаться и потянуть всю цепь - только тогда выяснится вся подноготная этой спецоперации. Но этого в Голландии никто делать не будет. Слишком шокирующим для всех будет груз на конце цепи, если ее полностью вытащить из пятилетнего болота", - заметил он на странице в Facebook.

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