"Слишком шокирующим для всех будет груз": Независимый эксперт в ответ на метания Нидерландов по MH17 указал на Реша

Киев может стать ответчиком по делу о сбитом авиалайнере рейса MH17. В голландском парламенте единогласно решили изучить роль Украины в трагедии.

При этом, убежден технический эксперт Юрий Антипов, причиной нынешних метаний голландцев является даже не свидетель Владимир Цемах, который ранее был выдан украинской стороной, что вызвало недоумение в ЕС.

По версии Антипова, для европейцев сейчас решающим является ультиматум немецкого детектива Йозефа Реша. Напомним, детектив ранее объявил о готовности публично раскрыть свои данные по трагедии MH17. Если до 18 октября Совместная следственная группа и прокуратура Нидерландов письменно не проинформируют Реша о своем решении, то дело приобретет другой оборот - не будет не только самой информации, но и, собственно, Реша.

Как полагает Антипов, долго молчавший Реш, если у него есть очень сильный фактический материал, "заставит заскрипеть ржавую голландскую мельницу и начать крутиться в сторону правды".

Что касается расследования роли Украины в крушении, то, уверен технический эксперт, расследователи будут копать по верхам.