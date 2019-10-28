"Слишком серьезное обвинение": Минюст США отказал России в передаче летчика Ярошенко

Семья Ярошенко находится в подавленном состоянии, пишут "Известия". В отказ не может поверить и сам Ярошенко. Между тем, судя по дате, решение по российскому летчику было принято три недели назад, однако уведомить об этом российскую сторону американцы удосужились только 26 октября.

"Я до сих пор не верю, что пришел отказ. Конечно, возвращение Бутиной вселило в меня надежду. Но я знаю, что Москва продолжит добиваться, чтобы меня вернули любыми способами", - цитируют "Известия" слова Константина Ярошенко.

Напомним, к рассмотрению запроса о возвращении лётчика Константина Ярошенко, осужденного американским судом, на родину в рамках Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц 1983 года Минюст США приступил еще в середине мая текущего года.

Тогда в российской дипмиссии потребовали от американских властей придать делу первостепенное значение, учитывая его гуманитарную составляющую, состояние здоровья осужденного и уже отбытый им срок заключения.

Константин Ярошенко был приговорен к 20 годам лишения свободы за сговор с целью доставки крупной партии наркотиков в США. Лётчик был задержан в Либерии в 2010 году.