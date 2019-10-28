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"Слишком серьезное обвинение": Минюст США отказал России в передаче летчика Ярошенко
28 октября 2019, 17:39 • 54 • В мире
В тот самый день, когда Мария Бутина уже возвращалась домой, семье летчика Константина Ярошенко, осужденного в США на 20 лет лишения свободы по надуманному обвинению, сообщили о том, что Вашингтон в очередной раз отказал Москве в его передаче в Россию. "Слишком серьезное преступление", - прокомментировали отказ в Минюсте США.
Семья Ярошенко находится в подавленном состоянии, пишут "Известия". В отказ не может поверить и сам Ярошенко. Между тем, судя по дате, решение по российскому летчику было принято три недели назад, однако уведомить об этом российскую сторону американцы удосужились только 26 октября.
Напомним, к рассмотрению запроса о возвращении лётчика Константина Ярошенко, осужденного американским судом, на родину в рамках Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц 1983 года Минюст США приступил еще в середине мая текущего года.
Тогда в российской дипмиссии потребовали от американских властей придать делу первостепенное значение, учитывая его гуманитарную составляющую, состояние здоровья осужденного и уже отбытый им срок заключения.
Константин Ярошенко был приговорен к 20 годам лишения свободы за сговор с целью доставки крупной партии наркотиков в США. Лётчик был задержан в Либерии в 2010 году.
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