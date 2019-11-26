"Слишком поздно задумался": Война с Чечнёй началась из-за ошибки Ельцина – Коржаков

По словам Коржакова, Ельцину предлагали позвонить самопровозглашённому лидеру Джохару Дудаеву накануне первой войны с Чечнёй, чтобы обсудить пути мирного урегулирования споров, однако президент России отказался. Ельцин объяснял своим советникам, что переговоры — это "преждевременный" шаг.

"Еще не время", — утверждал бывший президент России, по словам Коржакова.

Однако затем начались военные действия, и переговоры между Ельциным и Дудаевым стали вообще невозможны, объяснил бывший глава охраны первого президента.

"Когда уже начали, поздно было разговаривать", — подчеркнул Коржаков в разговоре с корреспондентом URA.RU.

Напомним, во вторник, 26 ноября 2019 года, исполнилось 25 лет со дня начала Первой Чеченской войны. Самые тяжёлые потери Вооруженные силы России понесли в ходе уличных боёв в столице Чечни Грозном, которые прошли с декабря 1994-го по март 1995 года.