Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Святая простота либералов
"Генштаб сломался": Пользователи задали Киеву неудобный вопрос о "...
Зеленский назвал сложными отношения Украины с Россией
«Пересекает границу дозволенного»: в конгрессе США призвали ввести санкции проти...
Главная / Политика

"Слишком поздно задумался": Война с Чечнёй началась из-за ошибки Ельцина – Коржаков

26 ноября 2019, 16:39  •  115 • Политика
Первый президент России Борис Ельцин не принял своевременного решения начать переговоры с Чечнёй, недооценив риски и последствия военных действий в Чечне. Об этом заявил бывший начальник охраны Ельцина Александр Коржаков.
По словам Коржакова, Ельцину предлагали позвонить самопровозглашённому лидеру Джохару Дудаеву накануне первой войны с Чечнёй, чтобы обсудить пути мирного урегулирования споров, однако президент России отказался. Ельцин объяснял своим советникам, что переговоры — это "преждевременный" шаг.
"Еще не время", — утверждал бывший президент России, по словам Коржакова.
Однако затем начались военные действия, и переговоры между Ельциным и Дудаевым стали вообще невозможны, объяснил бывший глава охраны первого президента.
"Когда уже начали, поздно было разговаривать", — подчеркнул Коржаков в разговоре с корреспондентом URA.RU.
Напомним, во вторник, 26 ноября 2019 года, исполнилось 25 лет со дня начала Первой Чеченской войны. Самые тяжёлые потери Вооруженные силы России понесли в ходе уличных боёв в столице Чечни Грозном, которые прошли с декабря 1994-го по март 1995 года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



115
Источник
Похожие новости
26 ноября 2019, 16:39
Полиция Грузии сняла блокаду парламента, разогнав протестующих с помощью водомётов
25 ноября 2019, 22:24
В РФ обеспокоены нетранспарентностью работы обвинительного механизма ОЗХО
25 ноября 2019, 21:09
Половина украинцев разочарованы некомпетентностью новых депутатов Рады - опрос
26 ноября 2019, 11:24
Посол России в Британии не исключил зеркальных мер в ответ на невыдачу виз журналистам РФ
26 ноября 2019, 00:24
Союз России и Китая - это колесо истории: Китайский дипломат объяснил, с чем борются США
25 ноября 2019, 19:09
Ежегодная большая пресс-конференция Путина 19 декабря состоится в ЦМТ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 ноября 2019, 18:54
Почему встречи лидеров нормандской четверки в декабре не будет
20 ноября 2019, 04:39
Испортивший воздух на камеру конгрессмен США стал поводом для нового анекдота про газ, Украину и Штаты
22 ноября 2019, 08:39
Дело о пропавшей сантехнике
23 ноября 2019, 10:39
Украинские националисты вышли на новый уровень: Макрону и Меркель пригрозили расправой
23 ноября 2019, 17:09
Пополнить бюджет киевских террористов Ротару хватит: Вассерман не пощадил ни певицу, ни русских
19 ноября 2019, 18:39
МИД ФРГ призвал Россию выполнить обязательства по Донбассу
20 ноября 2019, 17:39
"Либо вешать, либо бежать": В России предсказали неоднозначное будущее для Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.