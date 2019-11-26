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"Слишком поздно задумался": Война с Чечнёй началась из-за ошибки Ельцина – Коржаков
26 ноября 2019, 16:39 • 115 • Политика
Первый президент России Борис Ельцин не принял своевременного решения начать переговоры с Чечнёй, недооценив риски и последствия военных действий в Чечне. Об этом заявил бывший начальник охраны Ельцина Александр Коржаков.
По словам Коржакова, Ельцину предлагали позвонить самопровозглашённому лидеру Джохару Дудаеву накануне первой войны с Чечнёй, чтобы обсудить пути мирного урегулирования споров, однако президент России отказался. Ельцин объяснял своим советникам, что переговоры — это "преждевременный" шаг.
"Еще не время", — утверждал бывший президент России, по словам Коржакова.
Однако затем начались военные действия, и переговоры между Ельциным и Дудаевым стали вообще невозможны, объяснил бывший глава охраны первого президента.
"Когда уже начали, поздно было разговаривать", — подчеркнул Коржаков в разговоре с корреспондентом URA.RU.
Напомним, во вторник, 26 ноября 2019 года, исполнилось 25 лет со дня начала Первой Чеченской войны. Самые тяжёлые потери Вооруженные силы России понесли в ходе уличных боёв в столице Чечни Грозном, которые прошли с декабря 1994-го по март 1995 года.
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