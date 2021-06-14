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"Слишком много пил": Der Spiegel выдал всю подноготную Ельцина

14 июня 2021, 13:05  •  105 • Политика
Немецкое издание опубликовало материал, в котором разгромило Бориса Ельцина как политика.
Журнал Der Spiegel опубликовал статью в котором шла речь правлении о бывшем первом президенте России Борисе Ельцине.
Автор публикации писал, что Ельцин позиционировал себя как борец за свободу и выступал против властной монополии коммунистической партии.
Но свои политические взгляды он сменил не задолго до своего 60-летнего юбилея, показательно выйдя из КПСС, разорвав партбилет. Слова о справедливости, на взгляд автора статьи, были лишь патетикой, пустыми обещаниями.
"Скоро стало очевидно, что проповеди Ельцина о справедливости были не более чем театром громких фраз", - пишет Der Spiegel.
За ними же скрывался самый крупный передел богатства в истории России. Обещания Ельцина насчет защиты от снижения качества жизни оказались фикцией.
"С 1991 года Россия начала скатываться к социально неудержимому хищническому капитализму. (...) Нищие пенсионеры и бедствующие безработные в изношенной одежде населяли города в начале 1990-х годов", - пишет журналист Уве Клуссманн.
Также в издании подчеркнули любовь Ельцина к крепким напиткам: "Слишком много пил".

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