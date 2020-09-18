"Слишком много абсурда": В Кремле допустили "абсолютное ЧП" в истории с Навальным

В историю с "бутылочкой Навального" с якобы "Новичком" не верят ни эксперты, ни журналисты, ни Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сложившуюся ситуацию и прямо отметил, что "в этой истории слишком много абсурда, чтобы кому-то верить на слово".

Представитель Кремля чётко обозначил позицию по этому вопросу: на слово Россия никому верить не собирается.

Кроме того, Песков обратил внимание и на тот факт, что "вопросов в этой ситуации становится гораздо больше, чем ответов".

Так было ли "отравление"? В Кремле заметили, что если бы такая "бутылочка Навального" со следами отравляющего боевого нервно-паралитического вещества действительно существовала, то кто-то вряд ли сумел вывезти её из страны. Элементарно не успел бы.

"Попытка отравления химическим веществом на территории России нами бы рассматривалось как абсолютное ЧП", - допустил Песков, отметив, что об этом тут же доложили президенту Путину.