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"Слишком много абсурда": В Кремле допустили "абсолютное ЧП" в истории с Навальным
18 сентября 2020, 17:20 • 30 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал историю с "бутылочкой Навального", допустив рассмотрение ситуации как "абсолютное ЧП", но если бы такая попытка действительно была. Песков отметил, что "в этой истории слишком много абсурда".
В историю с "бутылочкой Навального" с якобы "Новичком" не верят ни эксперты, ни журналисты, ни Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сложившуюся ситуацию и прямо отметил, что "в этой истории слишком много абсурда, чтобы кому-то верить на слово".
Представитель Кремля чётко обозначил позицию по этому вопросу: на слово Россия никому верить не собирается.
Кроме того, Песков обратил внимание и на тот факт, что "вопросов в этой ситуации становится гораздо больше, чем ответов".
Так было ли "отравление"? В Кремле заметили, что если бы такая "бутылочка Навального" со следами отравляющего боевого нервно-паралитического вещества действительно существовала, то кто-то вряд ли сумел вывезти её из страны. Элементарно не успел бы.
"Попытка отравления химическим веществом на территории России нами бы рассматривалось как абсолютное ЧП", - допустил Песков, отметив, что об этом тут же доложили президенту Путину.
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