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"Слишком коррупционное место": Белый дом сделал "ошеломляющее признание" по вопросу заморозки помощи Украине
18 октября 2019, 20:24 • 156 • В мире
Исполняющий обязанности главы администрации Белого дома Мик Малвэни сделал в четверг "ошеломляющее признание", раскрыв причины, побудившие Дональда Трампа в конце августа заморозить почти 400 миллионов долларов американской помощи Киеву, назвав "три главных фактора". Один из них - "Украина - это слишком коррупционное место".
По словам Малвэни, президента США также не устраивает тот факт, что Европа, со своей стороны, не стремится оказывать Киеву финансовую поддержку. Об этом сообщает телеканал CNN.
По его словам, в Белом доме провели исследование, в ходе которого выяснили, что Европа оказала Украине помощь в виде предоставления летального оружия на сумму "ноль или почти ноль долларов".
Кроме того, представитель Белого дома сообщил о том, что Дональд Трамп "безусловно" в прошлом упоминал о коррупции, связанной с сервером Национального комитета Демократической партии.
Напомним, в конце августа президент Дональд Трамп отдал распоряжение о приостановке и пересмотре военной помощи Украине. По данным газеты Politico, американский лидер хотел точно знать, как используются американские деньги.
Однако уже 2 октября Трамп сообщил о том, что военное финансирование Киева разморожено, и сделано это по настойчивым просьбам сенатора-республиканца Роба Портмана и ряда других законодателей. Тем не менее и тогда президент США дал характеристику Украине времен Порошенко как стране "с самой колоссальной коррупцией".
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