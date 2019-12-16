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"Слишком хорошо, чтобы быть правдой": Ошибка сотрудника банка "подарила" женщине 37 млн долларов

16 декабря 2019, 01:24  •  91 • В мире
Сотрудница обувного магазина из Далласа в США стала миллионером из-за ошибки банковского служащего. Работник банка вводил данные вручную, перепутал сумму с номером счёта и перевёл американке около 37 млн долларов. Ошибку обнаружил муж женщины, который решил, что это "слишком хорошо, чтобы быть правдой". Миллионерами супруги были всего несколько дней. Деньги банку пришлось вернуть.
В США ошибка банковского работника "подарила" 37 млн долларов сотруднице обувного магазина из Далласа. Проверяя свой счёт, Рут Баллон обнаружила огромную сумму денег. Женщина удивилась, что кто-то перевёл ей 37 млн долларов. Женщина тут же стала строить планы, как вложит деньги в недвижимость и будет помогать несчастным.
"Я сказала: "Ого, у нас там много денег". Я правда верила, что кто-то действительно подарил нам эти 37 миллионов долларов", - передаёт слова Рут Баллон Life.ru.
Когда женщина рассказала о "меценате" мужу, тот засомневался. Супруг решил, что это "слишком хорошо, чтобы быть правдой". Он позвонил в банк, только тогда там заметили ошибку. Выяснилось, что сотрудник организации обрабатывал перевод вручную из-за скачков курса валют. В результате он перепутал сумму и номер счёта. Деньги пришлось вернуть.
"Я была миллионером, у меня есть снимок экрана, поэтому я могу говорить об этом. Это целая история", - говорит женщина.

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