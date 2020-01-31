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"Слишком быстрые": США в надежде переиграть Россию выделили $13 млн. Пытаются создать защиту

31 января 2020, 02:39  •  62 • В мире
После сообщений о том, что Россия увеличивает свой арсенал гиперзвукового вооружения, США решили выделить $13 миллионов долларов на создание нового оружия, способного противостоять "слишком быстрым" российским ракетам.
Как сообщили в Newsweek, Соединённые Штаты заключили контракт с ведущим оборонным производителем на разработку нового оружия, способного противостоять гиперзвуковым ракетам вроде тех, которые Россия только что добавила к своему растущему арсеналу вооружений. Российские военные уверяют, что эти ракеты "слишком быстры, чтобы с ними бороться", однако их американские коллеги надеются создать защиту.
Во вторник Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) подписало с крупнейшим производителем оборонительного вооружения Northrop Grumman контракт на сумму 13 миллионов долларов для работы над программой Glide Breaker.
По заявлениям представителей DARPA, разработку этой программы они начали ещё в 2018 году, чтобы создать технологии, обеспечивающие защиту от гиперзвуковых систем. Новый контракт, уверены в Пентагоне, сможет обеспечить получение таких технологий.
Американские военные планируют создать "перспективный перехватчик, способный осуществлять маневрирование гиперзвуковыми угрозами в верхних слоях атмосферы", говорится в заявлении Министерства обороны.
Такие разработки оказались крайне необходимыми ввиду того, что Россия и Китай развернули ракеты, способные двигаться со скоростью, превышающей скорость звука более чем в пять раз. Недавно, например, сообщалось, что российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С" был модернизирован и теперь также может запускать сверхзвуковые ракеты. "Панцирь-С" известен на Западе как SA-22 Greyhound и предназначен для уничтожения как ракет, так и самолётов, пишет Newsweek. Этот ЗРК уже доказал свою эффективность в зонах боевых действий, в том числе в Сирии.

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