"Слишком быстрые": США в надежде переиграть Россию выделили $13 млн. Пытаются создать защиту

Как сообщили в Newsweek, Соединённые Штаты заключили контракт с ведущим оборонным производителем на разработку нового оружия, способного противостоять гиперзвуковым ракетам вроде тех, которые Россия только что добавила к своему растущему арсеналу вооружений. Российские военные уверяют, что эти ракеты "слишком быстры, чтобы с ними бороться", однако их американские коллеги надеются создать защиту.

Во вторник Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) подписало с крупнейшим производителем оборонительного вооружения Northrop Grumman контракт на сумму 13 миллионов долларов для работы над программой Glide Breaker.

По заявлениям представителей DARPA, разработку этой программы они начали ещё в 2018 году, чтобы создать технологии, обеспечивающие защиту от гиперзвуковых систем. Новый контракт, уверены в Пентагоне, сможет обеспечить получение таких технологий.

Американские военные планируют создать "перспективный перехватчик, способный осуществлять маневрирование гиперзвуковыми угрозами в верхних слоях атмосферы", говорится в заявлении Министерства обороны.

Такие разработки оказались крайне необходимыми ввиду того, что Россия и Китай развернули ракеты, способные двигаться со скоростью, превышающей скорость звука более чем в пять раз. Недавно, например, сообщалось, что российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С" был модернизирован и теперь также может запускать сверхзвуковые ракеты. "Панцирь-С" известен на Западе как SA-22 Greyhound и предназначен для уничтожения как ракет, так и самолётов, пишет Newsweek. Этот ЗРК уже доказал свою эффективность в зонах боевых действий, в том числе в Сирии.