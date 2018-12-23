"Слил Израиль": Журналист опубликовала "поучительную историю" о побеге Трампа

Решение президента США вывести войска из Сирии ряд лидеров мнений в Израиле восприняли в качестве побега. "Поучительную историю" публикует журналист Юлия Витязева, отмечая, что речь там идет о том, "как Трамп слил Израиль".

В тексте, представленном Юлией Витязевой, своей позиции о произошедшем поделился израильский журналист Хеми Шалев. Лидер мнений настаивает, что президент США Дональд Трамп повел себя как "трус и пораженец".

По его мнению, американский президент сбежал, "поджав хвост", бросив Израиль на произвол судьбы, подставив всех оппонентов президента САР Башара Асада и развязав руки Ирану. Критике подверглись и действия премьер-министра Биньямина Нетаньяху, у которого сложились дружеские отношения с Дональдом Трампом.

Журналист уверен, что в ближайшие недели израильская сторона станет свидетелем ослабления позиций США в Сирии, а инициатива перейдет к Москве и Тегерану. Юлия Витязева дает однозначную оценку этой публикации Шалева.

"Как Трамп слил Израиль. Очень поучительная история. Рыдаю", - пишет она на личной странице в социальной сети Twitter.

Напомним, решению Трампа вывести войска из Сирии менее недели. К слову, в России заявили, что пока не верят в реальное намерение американцев оставить страну, ибо нужны действия, а не высказывания.