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"Слетелись в край": Дегтярёв объяснил, как митинги в Хабаровске подогревают извне

30 июля 2020, 09:05  •  49 • Политика
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв в интервью Сергею Шнурову заявил, что иностранцы могут подогревать протестную ситуацию в регионе. "На праведный гнев, на массовость - конечно же, слетелись в край все известные проходимцы", - отметил политик.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв объяснил, что иностранцы могут подогревать протестные настроения в регионе. В своем интервью Сергею Шнурову он отметил, что никаких организаторов первых акций, шествий не было.
Ну а после в регионы прибыли граждане в том числе других государств.
"На праведный гнев, на массовость - конечно же, слетелись в край все известные проходимцы, кто занимается организацией, накачкой, провокациями и прочим, в том числе и иностранцы", - отметил он. По словам Дегтярёва, в числе таковых, в частности, граждане из Грузии.
Чиновник также рассказал, почему он не сразу вышел пообщаться с протестующими. Он отметил, что в первые дни следовало разобраться с кипой документов и бумаг.
"Один метр высотой постановлений, писем, согласований", - объяснил он.
При этом, отметил врио губернатора, он намерен и дальше общаться с жителями края напрямую и при помощи соцсетей.
Стоит отметить, что сказанное Дегтярёв уже вовсю внедряет в свою работу. К примеру, сообщает портал "Молодой дальневосточник", врио главы региона, проинспектировав строительство гидрозащитных сооружений и регионального центра развития спорта в Комсомольске-на-Амуре, пообещал следить за ходом стройки онлайн.

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