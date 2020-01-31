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"Следующая": Трамп сделал предупреждение Европе
31 января 2020, 15:39 • 77 • Политика
Президент США Дональд Трамп, рассуждая о сделке с Китаем, сделал предупреждение Европе, заявив, что она - "следующая". "Я хочу закончить с Китаем до того, как мы приступим к Европе", - пояснил Трамп.
Выступая перед своими сторонниками в штате Айова, президент США Дональд Трамп завёл речь о торговой сделке с Китаем. Он отметил, что отношения между Пекином и Вашингтоном никогда, мол, не были лучше, чем в настоящее время.
"Это красивая история", - заметил глава Белого дома.
Рассуждая о ранее заключённой сделке с КНР, Трамп попутно сделал предупреждение Европе, уточнив, что ею займутся после Китая.
"Европа следующая, - заявил президент США. - Я хочу закончить с Китаем до того, как мы приступим к Европе".
Как отмечает ТАСС, во время обращения президента США к местным фермерам он пояснил, что после достигнутых соглашений в торговой сфере с разными странами те "будут зарабатывать очень много денег".
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