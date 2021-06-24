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"Следующая бомба упадёт на Лондон": Баранец вынес предупреждение врагам России

24 июня 2021, 22:30  •  188 • Политика
Инцидент с участием британского эсминца у берегов Крыма возмутил военного обозревателя Виктора Баранца. Он вынес предупреждение врагам России: если они повторят подобную наглую выходку, следующая бомба упадёт на Лондон.
Военный обозреватель "КП" полковник в отставке Виктор Баранец уверен, что русские военные пожалели британцев, когда "уложили несколько бомб" неподалёку от носа эсминца Defender.
"Надо благодарить Бога, что они решили поступить вот таким образом", - подчеркнул Баранец в комментарии для Царьграда. Он выразил уверенность в том, что только благодаря высочайшей профессиональной выучке наших пограничников и лётчиков трассирующие пули или снаряды из пулемёта не продырявили борта английского корабля, а бомбы с нашего бомбардировщика "ровным строем не легли на палубу этого лазутчика".
Русские, по словам Баранца, прекрасно понимают, чем пахнет такая провокация: если бы они потопили эсминец, начался бы вооружённый конфликт, который из локального перерос бы в региональный, а из регионального - в международную войну.
Однако, добавил эксперт, мы дали Великобритании понять: "Если они в следующий раз будут себя так вести, то вот эти 250-килограммовые осколочно-фугасные авиационные бомбы будут тогда уже падать не на палубу английских кораблей - они будут падать на Лондон".

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