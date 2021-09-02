"Следуя за Америкой, даже трусы не получишь": Китайские читатели о брошенных в Афганистане

США "забыли" в Афганистане около 200 американцев и множество сотрудничавших с ними талибов. "Следуя за Америкой, даже трусы не получишь от них по размеру", - комментируют китайские читатели.

После завершения эвакуации США из Афганистана в стране остались ещё около 200 американцев, сообщил канал CNN. Читатели китайского издания Гуаньча вспоминают, как американцы кичились тем, что их страна никогда их не бросит.

Речь идёт об интервью с американкой по имени Сара, которой даже не сообщили, что последний самолёт США улетел из Кабула и новых больше не предвидится. Женщина призналась, что больше не доверяет своей стране. Китайское издание Гуаньча опубликовала отрывки этого интервью.

Вот и обнаружилась отчетливая разница между американскими гражданами и американцами!

- язвит китайский читатель под ником "Вода очень хороша".

Следуя за Америкой, даже трусы не получишь от них по размеру. Ты только сейчас это поняла? Слишком поздно. Теперь ты сама по себе…

- пишет про оставленную американку пользователь под ником guan_15852162812279.

Срок действия американского паспорта как имеющего власть документа истек,

- резюмирует ситуацию "Самый черный черный, ха-ха".

Напомним, что США бежали из Афганистана в большой спешке. Были брошены оружие, техника и даже служебные животные. В первый день эвакуации обезумевшие от отчаяния люди даже цеплялись за шасси улетающих самолётов, а затем срывались и пали, разбиваясь насмерть. И эту картины видели во всём мире.