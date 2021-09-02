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"Следуя за Америкой, даже трусы не получишь": Китайские читатели о брошенных в Афганистане
02 сентября 2021, 23:55 • 18 • Политика
США "забыли" в Афганистане около 200 американцев и множество сотрудничавших с ними талибов. "Следуя за Америкой, даже трусы не получишь от них по размеру", - комментируют китайские читатели.
После завершения эвакуации США из Афганистана в стране остались ещё около 200 американцев, сообщил канал CNN. Читатели китайского издания Гуаньча вспоминают, как американцы кичились тем, что их страна никогда их не бросит.
Речь идёт об интервью с американкой по имени Сара, которой даже не сообщили, что последний самолёт США улетел из Кабула и новых больше не предвидится. Женщина призналась, что больше не доверяет своей стране. Китайское издание Гуаньча опубликовала отрывки этого интервью.
- язвит китайский читатель под ником "Вода очень хороша".
- пишет про оставленную американку пользователь под ником guan_15852162812279.
- резюмирует ситуацию "Самый черный черный, ха-ха".
Напомним, что США бежали из Афганистана в большой спешке. Были брошены оружие, техника и даже служебные животные. В первый день эвакуации обезумевшие от отчаяния люди даже цеплялись за шасси улетающих самолётов, а затем срывались и пали, разбиваясь насмерть. И эту картины видели во всём мире.
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