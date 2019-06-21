"Следствие" по делу МН17. Где же объективность? • 22 • Аналитика









Пустили Украину в огород

В принципе, для любого нормального человека вопроса о том, кто бы с наибольшей вероятностью мог сбить МН17, давно нет: это сделали криворукие украинские зенитчики, у которых богатый опыт борьбы с пассажирской авиацией. Вспомним сбитый ЗРС С-200 Ту-154М в 2001 г., когда в результате серии прямо-таки нечеловечески глупых последовательных ошибок, которые любой срочник в ПВО СССР или РФ на этом комплексе не повторил уже бы через несколько месяцев реальной службы на позиции, вместо близкой и невысоко летящей мишени, перезахватили, не проверив после перезахвата дальность, далекий и высоко летящий лайнер. И точно так же упорно отказывались признать вину, а ведь еще никаких майданных нацистов и прочей постмайданной шушеры и в помине у власти не было! Был относительно "пророссийский" Кучма у власти. Что очень хорошо характеризует суть украинской "государственности" и то, что не может быть пророссийской власти на Украине, может быть только более или менее антироссийская. Просто иначе само существование этого образования теряет смысл как таковой. Цель "проекта Украина" — пачкать коврик у России перед дверью, и желательно, чтобы Россия это и оплачивала.



Но это для нормального человека ясно, кто сбил лайнер, а вот "совместная следственная команда", Joint Investigation Team (JIT) в Голландии, состоит из людей иного типа. Вообще, это достаточно странный метод расследования — допустить в команду расследования представителей страны, которая является одним из основных подозреваемых. И страной, в любом случае ответственной за катастрофу, произошедшую над тогда еще ее территорией, и страной, которая виновата уже в том, что не перекрыла международные воздушные коридоры над зоной боевых действий, где уже тогда активно сбивали самолеты и вертолеты ВСУ. И эта страна занимается там тем, что придумывает "доказательства" таким образом, чтобы отвести вину от себя. Пустили, в общем, козла (или Украину) в огород. Но Россию при этом к расследованию не привлекли — зачем, ведь тогда будет сложнее ее обвинить!



Я тебя слепила из того, что было

Люди мало того что упорно лепят политически ангажированную фальшивку, так даже неспособны сделать ее качественно. А все почему? Потому что опираются в основном на "данные соцсетей", грубо и топорно "поправленные" украинскими "независимыми расследователями". На фото этих расследователей любой может полюбоваться в сети, и сделать для себя выводы — быть Ломброзо для этого не нужно, там и так все видно. Или же на данные "Беллингкэта" — точно такой же "надежности" и "непредвзятости". А также на "радиоперехваты" и "перехваты телефонных разговоров", которые предоставлены такими же "гениями контрразведки" из СБУ. А реальные факты попросту отметаются.



Более того, даже назначить персональных виновников эта JIT нормально не смогла. Речь не о том, что виновники-то находятся не в ДНР, а по другую сторону фронта, а о том, что если уж взялись обвинять, то хотя бы выбрали фигуры, которые, в теории, могли бы реально иметь касательство к сбитию, если допустить, что версия JIT верна. Но, похоже, взяли и обвинили в основном людей, про которых просто что-то слышали на Западе и которые достаточно "светились" в Интернете, в соцсетях и на форумах, таких, как Стрелок (Стрелков, И. Гиркин), Хмурый (С. Дубинский) и Гюрза, он же Халиф (О. Пулатов), или же Крот (Л. Харченко). Ну и тех, про кого в СБУ удосужились слепить несколько фальшивых "перехватов разговоров". Любой, кто более-менее в курсе того, как протекали события весны-лета 2014 г. со стороны народных республик, был бы в курсе, что эти люди здесь совершенно не при делах. А ведь там, в документах JIT, упоминаются и другие люди, вроде Беса (Безлера) и прочих. Брали, в общем, всех, кого знают.



Странно, что в деле фабрикования перехватов дошли только до Суркова и Аксенова — по логике вещей надо было состряпать разговоры с Шойгу, Герасимовым и особенно Путиным. Ведь каждый адепт свидомой веры верит в то, что в любых бедах политических украинцев и их так называемого государства виноват, конечно же, Путин. "Кремлевский тиран" постоянно портит жизнь украинцам, например, заставляет укрополитиков воровать, повышать тарифы в разы, отдает приказания МВФ и даже лампочки в подъездах ворует и мусор выбрасывает где попало. Как же можно нарушать символ свидомой веры?! Просто необходимо состряпать разговор о том, как Путин приказывает сбить МН17!



Расследователи, обвиняя Россию, обвиняют ВСУ

А различные "переговоры", в принципе, могут быть отвергаемы при расследовании вообще — их слишком легко подделать в наше время. Но если убрать "разговоры в соцсетях", оригиналов которых нет (сервис «Вконтакте», например, не хранит логи удаленной переписки дольше полугода), и которые правлены, данные "расследователей", точно так же отредактированные, вроде ролика с "Буками" и прочего, то у JIT ничего за душой не останется. Так, "разговор военнослужащего 53-й отдельной зенитно-ракетной бригады с девушкой" самим фигурантом отрицается (не сам факт разговора, а его содержание), а оригиналов нет.



Пытаясь обвинить в сбитии МН17 технику, состоящую на вооружении ПВО СВ ВС РФ, а именно 53-ю отдельную зенитно-ракетную бригаду из Курска, они, в общем, сами же и обвинили украинских зенитчиков. Они абсолютно верно определили тип ЗУР — 9М38, которая давно устарела и в России на вооружении не значилась еще за несколько лет до войны, но на Украине других ракет не было и нет. Он идентифицирован был и по типу поражающих элементов. Продемонстрировала JIT весной прошлого года и фрагменты двигателя и сопла 9М38 с идентифицированными на них серийными номерами и обозначениями элементов изделия (также позволяющими определить и двигатель, и сопловой блок, и саму ЗУР). По серийным номерам в России был быстро определен заводской номер самой ЗУР, и ее бортовой номер. По паспорту на сопловой блок 9Д131 05 000 № 830113 и формуляру ракетного двигателя 9Д131 заводского № 8869032 было установлено, что ракета 9М38 была собрана 24 декабря 1986 года и имела заводской № 8868720. Поскольку учет движения изготовленной на заводе военной продукции отражается военной приёмкой в журнале учета продукции, которая успешно прошла контроль военной приемки, то можно установить дату и адрес отгрузки.



Запись о ракете 9М38 с заводским № 8868720 в журнале приёмки сделана под порядковым №74 и ракете был присвоен бортовой № 847379. При этом к нему добавляется условный номер завода-производителя изделия и год выпуска, и в таком виде он наносится на корпус ЗУР. То есть в данном случае номер выходил 886847379.



По тому же приемному журналу бы выяснен и номер договора, 6ИТ-581, и куда, по разнарядке ГРАУ МО СССР были отгружены изделия. По разнарядке № 561/4/001029 от 28 февраля 1987 года эта ЗУР с бортовым № 886847379, была отправлена в в/ч 20152, сиречь 223-я отдельная зенитно-ракетная бригада ПрикВО из Теребовли Тернопольской области УССР. Была, разумеется, зафиксирована и информация о дате приемки данных изделий в в/ч 20152, это 19 мая 1987 года, и дата, когда производитель получил об этом официальное подтверждение — 4 июня того же года. Эта 223 озрбр, "приватизированная" щирыми незалежниками, в 2000 г. стала полком с тем же номером. Ныне полк дислоцирован в Стрые на Львовщине. Полк участвовал в боевых действиях на Донбассе, и в 2014 г. тоже, что очень важно, и именно летом и в описанный период. А сама ЗУР никогда в России после изготовления не была. Аспирантура в СССР: из архива в архив



Правда никому на Западе не нужна

Казалось бы (если даже не брать во внимание весь остальной массив информации, предоставленной российской стороной), вот оно, железное доказательство. Причем косвенно вину украинцев изобличают они же сами — отказываясь предоставить и данные средств объективного контроля с РЛС как управления воздушным движением, так и дежурных и боевых РЛС РТВ ПВО. Отказывается Киев и сообщить информацию о расположении ЗРК типа "Бук-М1" на день катастрофы — с чего бы вдруг, если вина не на них? А ведь у России есть и свои данные средств объективного контроля (а ведь, учитывая сосредоточение крупных группировок войск, ПВО на границе также была усилена, и РЛС там работало много, да и самолет А-50 почти наверняка в тот момент тоже патрулировал "приконфликтную" зону с нашей стороны границы. Россия пока не публиковала этой информации, но ведь может рассекретить и ее. Впрочем, на Западе опять "не посчитают убедительной" предоставленную нами информацию.





Предположим, радиоперехват уже со стороны российских средств радиотехнической разведки тоже можно не рассматривать, хотя в нем украинский полковник Р. Гринчак, командовавший 164-й радиотехнической бригадой ПВО, в открытую говорил о том, что в случае нерешения ряда технических проблем "можем сбить еще один Боинг". Теоретически и его можно подделать — или можно заявить о его подделке. Но аргумент с ракетой перебить сложно.



Где логика?

Надо, правда, сказать, что "независимые расследователи" с незалежной придумали свою версию — мол, этой ракете кое-как продлили ресурс своими силами, а затем отгрузили вместе с "Буками-М1" в Грузию незадолго до пятидневной войны (где на них работали украинские же расчеты), а затем, мол, эту ракету захватили русские. И коварно поставили устаревшую и снятую с вооружения ЗУР на ЗРК, отправленный на Донбасс. Но зачем? Только ли ради того, чтобы "не попасться" на использовании неаутентичного для Украины вооружения? Не слишком ли сложно? И зачем, учитывая последующие события лета-осени 2014 г.? Да и сама "логика" свидомых, утверждающих, что "сбить лайнер" русским было нужно, "чтобы официально ввести войска на Донбасс", тоже ущербна. Для того чтобы ввести туда войска, ничего этого было бы не нужно — все необходимое уже не один месяц творили там сами ВСУ. И поплатились чуть позже. Без всякого официального ввода войск.



Да, в Грузии было захвачено немало трофеев. Но есть большие сомнения в том, что кто-то стал бы ставить на вооружение устаревшие ЗУР 9М38 от "Бук-М1" с кое-как продленным ресурсом. Не говоря уж о том, что ракеты неизвестно как хранили, нельзя исключать и различных микротрещин в результате, скажем, ударов или падения ракет в укупорке с высоты, выше разрешенной правилам эксплуатации. Она же может на пусковой просто рвануть — такое бывало. К тому же, нужды в них никакой не было — уже тогда в России шла программа модернизации ЗРК "Бук-М1" до "Бук-М1-2" с заменой ЗУР на 9М317, запасы 9М38М1 последних выпусков в России были значительными, и было и кому продлевать срок эксплуатации ракет. Подобное затаенное коварство — положить на склад десятки ненужных ракет, чтобы через 7 лет сбить одной из них (с напрочь вышедшими сроками хранения и с непредсказуемым результатом) на сопредельной территории пассажирский борт, в общем, больше годится для ненаучной фантастики. С трофеями с пятидневной войне зачастую обращались куда более беспечно и варварски — часть захваченных танков (от которых толку всяко больше — применение танкам всегда найти можно), например, попросту взорвали. Та же участь постигла и ряд других трофеев, которые не смогли или не захотели вывезти. В общем, так себе версия с "грузинским следом". Не говоря уж о том, что даже если предположить участие российского ЗРК в событиях конкретно середины июля 2014 г. на территории Донбасса (что было бы неверно предположить), то с идентификацией целей у ЗРК, опирающегося на лучшую в мире ПВО России, проблем бы не было. Да и квалификация расчетов ЗРК в ВС РФ была и остается на несоизмеримом с ВСУ уровне. Украинцы практически не стреляли из вверенной им техники — и даже сейчас настрел, в общем, далек от нормы, но речь идет именно о 2014 г. Это не говоря уж о других ракетах и прочих факторах. Критический просчёт ВМС США в пользу флотов России и КНР. Последствия ухода «Супер Томкетов»



Но разве это волнует кого-то на Западе? Суть всего действа понятна — покричать о вине России. Причем без заметных последствий — на Россию давить всерьез бесполезно. И это понимают и в Голландии, где не собираются даже требовать выдачи "обвиняемых" (понимая, что ответ будет отрицательным), перспектив у "суда" тоже никаких, хотя заочно осудить они могут кого угодно, хоть Годзиллу. Зато можно "призвать Россию посодействовать тому, чтобы обвиняемые оказались перед судом", как сделали в Госдепе, или же "поприветствовать факт установки подозреваемых", как выступила говорящая голова генсека НАТО Столтенберга (имеется в виду его собственная голова — говорить она умеет, а более ни для чего и не нужна). Можно еще в «Твиттере» потом написать что-нибудь, как любит делать Д. Трамп. Но некогда — Иран отвлекает.



А про расследование JIT лучше всех все же высказался даже не наш МИД, а премьер Малайзии Махатхир Мохаммад.



"Мы очень недовольны. С самого начала это расследование было политизированным и проводилось с целью найти способы обвинить Россию в противоправных действиях", — заявил премьер. Он добавил, что следователи еще до изучения материалов дела заявили, что это сделала Россия.

"Нам нужно доказательство вины России в случившемся. Но пока что нет никаких доказательств, а только слухи. Это смешно: кто-то, кого вы не можете видеть, стреляет, и вы тут же заявляете, что знаете, кто стрелял".



В общем-то, сказано достаточно. Цель "расследования" — повесить три сотни трупов и самолет с больной головы на здоровую. Скоро уже пять лет с того дня, когда над Донбассом был сбит малайзийский "Боинг" рейса МН17. Сама эта трагическая история давно неинтересна никому, кто периодически ее ворошит. Украине — потому, что на воре шапка горит. России — потому, что мы давно во всем разобрались, а то, что мы сообщаем, противная сторона не слушает. Малайзии — потому, что качество "расследования" их не устраивает. По тому, что случилось, очевидно, выводы они уже сделали, а что вместо реальных виновников занимаются политиканским шаманством, тоже неинтересно этой стране. США, европейцы, в частности, Голландия, используют эту историю лишь как повод в очередной раз потыкать палочкой в русского медведя, но не более того. Все давно все поняли и понимают, что дело бесперспективно. Но кое-кто продолжает колоться, но жевать кактус. На днях было очередное "шоу" на эту тему под названием "предварительное оглашение выводов расследования".В принципе, для любого нормального человека вопроса о том, кто бы с наибольшей вероятностью мог сбить МН17, давно нет: это сделали криворукие украинские зенитчики, у которых богатый опыт борьбы с пассажирской авиацией. Вспомним сбитый ЗРС С-200 Ту-154М в 2001 г., когда в результате серии прямо-таки нечеловечески глупых последовательных ошибок, которые любой срочник в ПВО СССР или РФ на этом комплексе не повторил уже бы через несколько месяцев реальной службы на позиции, вместо близкой и невысоко летящей мишени, перезахватили, не проверив после перезахвата дальность, далекий и высоко летящий лайнер. И точно так же упорно отказывались признать вину, а ведь еще никаких майданных нацистов и прочей постмайданной шушеры и в помине у власти не было! Был относительно "пророссийский" Кучма у власти. Что очень хорошо характеризует суть украинской "государственности" и то, что не может быть пророссийской власти на Украине, может быть только более или менее антироссийская. Просто иначе само существование этого образования теряет смысл как таковой. Цель "проекта Украина" — пачкать коврик у России перед дверью, и желательно, чтобы Россия это и оплачивала.Но это для нормального человека ясно, кто сбил лайнер, а вот "совместная следственная команда", Joint Investigation Team (JIT) в Голландии, состоит из людей иного типа. Вообще, это достаточно странный метод расследования — допустить в команду расследования представителей страны, которая является одним из основных подозреваемых. И страной, в любом случае ответственной за катастрофу, произошедшую над тогда еще ее территорией, и страной, которая виновата уже в том, что не перекрыла международные воздушные коридоры над зоной боевых действий, где уже тогда активно сбивали самолеты и вертолеты ВСУ. И эта страна занимается там тем, что придумывает "доказательства" таким образом, чтобы отвести вину от себя. Пустили, в общем, козла (или Украину) в огород. Но Россию при этом к расследованию не привлекли — зачем, ведь тогда будет сложнее ее обвинить!Люди мало того что упорно лепят политически ангажированную фальшивку, так даже неспособны сделать ее качественно. А все почему? Потому что опираются в основном на "данные соцсетей", грубо и топорно "поправленные" украинскими "независимыми расследователями". На фото этих расследователей любой может полюбоваться в сети, и сделать для себя выводы — быть Ломброзо для этого не нужно, там и так все видно. Или же на данные "Беллингкэта" — точно такой же "надежности" и "непредвзятости". А также на "радиоперехваты" и "перехваты телефонных разговоров", которые предоставлены такими же "гениями контрразведки" из СБУ. А реальные факты попросту отметаются.Более того, даже назначить персональных виновников эта JIT нормально не смогла. Речь не о том, что виновники-то находятся не в ДНР, а по другую сторону фронта, а о том, что если уж взялись обвинять, то хотя бы выбрали фигуры, которые, в теории, могли бы реально иметь касательство к сбитию, если допустить, что версия JIT верна. Но, похоже, взяли и обвинили в основном людей, про которых просто что-то слышали на Западе и которые достаточно "светились" в Интернете, в соцсетях и на форумах, таких, как Стрелок (Стрелков, И. Гиркин), Хмурый (С. Дубинский) и Гюрза, он же Халиф (О. Пулатов), или же Крот (Л. Харченко). Ну и тех, про кого в СБУ удосужились слепить несколько фальшивых "перехватов разговоров". Любой, кто более-менее в курсе того, как протекали события весны-лета 2014 г. со стороны народных республик, был бы в курсе, что эти люди здесь совершенно не при делах. А ведь там, в документах JIT, упоминаются и другие люди, вроде Беса (Безлера) и прочих. Брали, в общем, всех, кого знают.Странно, что в деле фабрикования перехватов дошли только до Суркова и Аксенова — по логике вещей надо было состряпать разговоры с Шойгу, Герасимовым и особенно Путиным. Ведь каждый адепт свидомой веры верит в то, что в любых бедах политических украинцев и их так называемого государства виноват, конечно же, Путин. "Кремлевский тиран" постоянно портит жизнь украинцам, например, заставляет укрополитиков воровать, повышать тарифы в разы, отдает приказания МВФ и даже лампочки в подъездах ворует и мусор выбрасывает где попало. Как же можно нарушать символ свидомой веры?! Просто необходимо состряпать разговор о том, как Путин приказывает сбить МН17!А различные "переговоры", в принципе, могут быть отвергаемы при расследовании вообще — их слишком легко подделать в наше время. Но если убрать "разговоры в соцсетях", оригиналов которых нет (сервис «Вконтакте», например, не хранит логи удаленной переписки дольше полугода), и которые правлены, данные "расследователей", точно так же отредактированные, вроде ролика с "Буками" и прочего, то у JIT ничего за душой не останется. Так, "разговор военнослужащего 53-й отдельной зенитно-ракетной бригады с девушкой" самим фигурантом отрицается (не сам факт разговора, а его содержание), а оригиналов нет.Пытаясь обвинить в сбитии МН17 технику, состоящую на вооружении ПВО СВ ВС РФ, а именно 53-ю отдельную зенитно-ракетную бригаду из Курска, они, в общем, сами же и обвинили украинских зенитчиков. Они абсолютно верно определили тип ЗУР — 9М38, которая давно устарела и в России на вооружении не значилась еще за несколько лет до войны, но на Украине других ракет не было и нет. Он идентифицирован был и по типу поражающих элементов. Продемонстрировала JIT весной прошлого года и фрагменты двигателя и сопла 9М38 с идентифицированными на них серийными номерами и обозначениями элементов изделия (также позволяющими определить и двигатель, и сопловой блок, и саму ЗУР). По серийным номерам в России был быстро определен заводской номер самой ЗУР, и ее бортовой номер. По паспорту на сопловой блок 9Д131 05 000 № 830113 и формуляру ракетного двигателя 9Д131 заводского № 8869032 было установлено, что ракета 9М38 была собрана 24 декабря 1986 года и имела заводской № 8868720. Поскольку учет движения изготовленной на заводе военной продукции отражается военной приёмкой в журнале учета продукции, которая успешно прошла контроль военной приемки, то можно установить дату и адрес отгрузки.Запись о ракете 9М38 с заводским № 8868720 в журнале приёмки сделана под порядковым №74 и ракете был присвоен бортовой № 847379. При этом к нему добавляется условный номер завода-производителя изделия и год выпуска, и в таком виде он наносится на корпус ЗУР. То есть в данном случае номер выходил 886847379.По тому же приемному журналу бы выяснен и номер договора, 6ИТ-581, и куда, по разнарядке ГРАУ МО СССР были отгружены изделия. По разнарядке № 561/4/001029 от 28 февраля 1987 года эта ЗУР с бортовым № 886847379, была отправлена в в/ч 20152, сиречь 223-я отдельная зенитно-ракетная бригада ПрикВО из Теребовли Тернопольской области УССР. Была, разумеется, зафиксирована и информация о дате приемки данных изделий в в/ч 20152, это 19 мая 1987 года, и дата, когда производитель получил об этом официальное подтверждение — 4 июня того же года. Эта 223 озрбр, "приватизированная" щирыми незалежниками, в 2000 г. стала полком с тем же номером. Ныне полк дислоцирован в Стрые на Львовщине. Полк участвовал в боевых действиях на Донбассе, и в 2014 г. тоже, что очень важно, и именно летом и в описанный период. А сама ЗУР никогда в России после изготовления не была.Казалось бы (если даже не брать во внимание весь остальной массив информации, предоставленной российской стороной), вот оно, железное доказательство. Причем косвенно вину украинцев изобличают они же сами — отказываясь предоставить и данные средств объективного контроля с РЛС как управления воздушным движением, так и дежурных и боевых РЛС РТВ ПВО. Отказывается Киев и сообщить информацию о расположении ЗРК типа "Бук-М1" на день катастрофы — с чего бы вдруг, если вина не на них? А ведь у России есть и свои данные средств объективного контроля (а ведь, учитывая сосредоточение крупных группировок войск, ПВО на границе также была усилена, и РЛС там работало много, да и самолет А-50 почти наверняка в тот момент тоже патрулировал "приконфликтную" зону с нашей стороны границы. Россия пока не публиковала этой информации, но ведь может рассекретить и ее. Впрочем, на Западе опять "не посчитают убедительной" предоставленную нами информацию.Предположим, радиоперехват уже со стороны российских средств радиотехнической разведки тоже можно не рассматривать, хотя в нем украинский полковник Р. Гринчак, командовавший 164-й радиотехнической бригадой ПВО, в открытую говорил о том, что в случае нерешения ряда технических проблем "можем сбить еще один Боинг". Теоретически и его можно подделать — или можно заявить о его подделке. Но аргумент с ракетой перебить сложно.Надо, правда, сказать, что "независимые расследователи" с незалежной придумали свою версию — мол, этой ракете кое-как продлили ресурс своими силами, а затем отгрузили вместе с "Буками-М1" в Грузию незадолго до пятидневной войны (где на них работали украинские же расчеты), а затем, мол, эту ракету захватили русские. И коварно поставили устаревшую и снятую с вооружения ЗУР на ЗРК, отправленный на Донбасс. Но зачем? Только ли ради того, чтобы "не попасться" на использовании неаутентичного для Украины вооружения? Не слишком ли сложно? И зачем, учитывая последующие события лета-осени 2014 г.? Да и сама "логика" свидомых, утверждающих, что "сбить лайнер" русским было нужно, "чтобы официально ввести войска на Донбасс", тоже ущербна. Для того чтобы ввести туда войска, ничего этого было бы не нужно — все необходимое уже не один месяц творили там сами ВСУ. И поплатились чуть позже. Без всякого официального ввода войск.Да, в Грузии было захвачено немало трофеев. Но есть большие сомнения в том, что кто-то стал бы ставить на вооружение устаревшие ЗУР 9М38 от "Бук-М1" с кое-как продленным ресурсом. Не говоря уж о том, что ракеты неизвестно как хранили, нельзя исключать и различных микротрещин в результате, скажем, ударов или падения ракет в укупорке с высоты, выше разрешенной правилам эксплуатации. Она же может на пусковой просто рвануть — такое бывало. К тому же, нужды в них никакой не было — уже тогда в России шла программа модернизации ЗРК "Бук-М1" до "Бук-М1-2" с заменой ЗУР на 9М317, запасы 9М38М1 последних выпусков в России были значительными, и было и кому продлевать срок эксплуатации ракет. Подобное затаенное коварство — положить на склад десятки ненужных ракет, чтобы через 7 лет сбить одной из них (с напрочь вышедшими сроками хранения и с непредсказуемым результатом) на сопредельной территории пассажирский борт, в общем, больше годится для ненаучной фантастики. С трофеями с пятидневной войне зачастую обращались куда более беспечно и варварски — часть захваченных танков (от которых толку всяко больше — применение танкам всегда найти можно), например, попросту взорвали. Та же участь постигла и ряд других трофеев, которые не смогли или не захотели вывезти. В общем, так себе версия с "грузинским следом". Не говоря уж о том, что даже если предположить участие российского ЗРК в событиях конкретно середины июля 2014 г. на территории Донбасса (что было бы неверно предположить), то с идентификацией целей у ЗРК, опирающегося на лучшую в мире ПВО России, проблем бы не было. Да и квалификация расчетов ЗРК в ВС РФ была и остается на несоизмеримом с ВСУ уровне. Украинцы практически не стреляли из вверенной им техники — и даже сейчас настрел, в общем, далек от нормы, но речь идет именно о 2014 г. Это не говоря уж о других ракетах и прочих факторах.Но разве это волнует кого-то на Западе? Суть всего действа понятна — покричать о вине России. Причем без заметных последствий — на Россию давить всерьез бесполезно. И это понимают и в Голландии, где не собираются даже требовать выдачи "обвиняемых" (понимая, что ответ будет отрицательным), перспектив у "суда" тоже никаких, хотя заочно осудить они могут кого угодно, хоть Годзиллу. Зато можно "призвать Россию посодействовать тому, чтобы обвиняемые оказались перед судом", как сделали в Госдепе, или же "поприветствовать факт установки подозреваемых", как выступила говорящая голова генсека НАТО Столтенберга (имеется в виду его собственная голова — говорить она умеет, а более ни для чего и не нужна). Можно еще в «Твиттере» потом написать что-нибудь, как любит делать Д. Трамп. Но некогда — Иран отвлекает.А про расследование JIT лучше всех все же высказался даже не наш МИД, а премьер Малайзии Махатхир Мохаммад.В общем-то, сказано достаточно. Цель "расследования" — повесить три сотни трупов и самолет с больной головы на здоровую. Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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